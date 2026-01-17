В Коми на трассе Чебоксары-Сыктывкар сгорела фура
- 21:45 17 января
- Инесса Богатая
В течение 16 января в регионе зафиксировано два крупных пожара, в результате которых уничтожены бытовка и большегрузный автомобиль. Об этом сообщает пресс-службе республиканского МЧС.
По информации от регионального ведомства, инцидент с грузовиком произошел на 515-м километре трассы Чебоксары-Сыктывкар. Огонь потушили на участке в 45 квадратных метров. К счастью, обошлось без жертв.
Согласно предварительной версии, причиной возгорания послужила поломка в механизмах или системах транспортного средства.
В Ухте, на 12-м километре дороги Ухта-КС-10, пожар охватил бытовку. Площадь, затронутая огнем, составила 12 квадратных метров. Пострадавших также не зарегистрировано.
Предполагается, что возгорание произошло из-за небезопасного расположения легковоспламеняющихся материалов рядом с источником тепла.
Напомним, ранее сообщалось, что в Коми пожар унес жизнь человек.