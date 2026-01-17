В Коми на трассе Чебоксары-Сыктывкар сгорела фура

В течение 16 января в регионе зафиксировано два крупных пожара, в результате которых уничтожены бытовка и большегрузный автомобиль. Об этом сообщает пресс-службе республиканского МЧС.

По информации от регионального ведомства, инцидент с грузовиком произошел на 515-м километре трассы Чебоксары-Сыктывкар. Огонь потушили на участке в 45 квадратных метров. К счастью, обошлось без жертв.