В Сыктывкаре перекроют движение для пешеходов на нескольких улицах
- 11:45 17 января
- Инесса Богатая
Администрация города сообщила о временном перекрытии части тротуаров на нескольких улицах в связи с проведением восстановительных работ на кабельных линиях.
Согласно опубликованным постановлениям, проход для пешеходов будет затруднен на участке тротуара по улице Ленина, около дома №89. Здесь с 8 утра до 5 вечера, вплоть до 13 февраля, "Россети Северо-Запад" будут проводить работы по восстановлению кабеля, занимая половину ширины тротуара.
Аналогичные ограничения коснутся и пешеходов, передвигающихся по улице Домны Каликовой, в районе дома №34. На этом участке половина тротуара будет недоступна с 19 января по 20 февраля 2026 года, также с 8 утра до 5 вечера, пока будут идти ремонтные работы. Власти просят горожан учитывать данную информацию при планировании маршрутов.
Напомним, ранее сообщалось, что в Коми за период новогодних каникул не выявили незаконных рубок новогодних елей.