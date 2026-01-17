В Сыктывкаре перекроют движение для пешеходов на нескольких улицах

Фото из архива

Администрация города сообщила о временном перекрытии части тротуаров на нескольких улицах в связи с проведением восстановительных работ на кабельных линиях. Согласно опубликованным постановлениям, проход для пешеходов будет затруднен на участке тротуара по улице Ленина, около дома №89. Здесь с 8 утра до 5 вечера, вплоть до 13 февраля, "Россети Северо-Запад" будут проводить работы по восстановлению кабеля, занимая половину ширины тротуара.

Аналогичные ограничения коснутся и пешеходов, передвигающихся по улице Домны Каликовой, в районе дома №34. На этом участке половина тротуара будет недоступна с 19 января по 20 февраля 2026 года, также с 8 утра до 5 вечера, пока будут идти ремонтные работы. Власти просят горожан учитывать данную информацию при планировании маршрутов.