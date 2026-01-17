В Сыктывкаре преподавателю МВД, из-за действий которого пострадали два десятка человек, назначен домашний арест

Его обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями, что привело к серьезным последствиям. Следствие ходатайствовало о его заключении под стражу, однако суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Коми.

По предварительной информации, инцидент произошел 15 января во время учебных занятий. Инструктор привел в действие учебно-имитационное взрывное устройство. В результате этого произошел хлопок и возникло возгорание, из-за чего травмы различной степени тяжести получили 20 слушателей центра.