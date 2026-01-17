Логотип новостного портала Прогород
В Коми столкнулись две иномарки: пострадал ребенок

В Коми столкнулись две иномарки: пострадал ребенокФото ГАИ Коми

В Сосногорске 16 января зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие, в котором оказался замешан несовершеннолетний. Информацию об инциденте передает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД региона.

Вечером, в 18:30, водитель автомобиля Daewoo Matiz 1988 года рождения, двигаясь по автодороге, ведущей к Сосногорску в сторону Ухты, потерял контроль над транспортным средством. В результате машина пересекла разделительную линию и совершила столкновение с автомобилем Subaru Impreza.

В результате аварии пострадал водитель "Субару", мужчина 1978 года рождения. Ему диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ссадину носа. Отмечается, что он не использовал ремень безопасности. Медицинская помощь оказана на месте, в госпитализации не было необходимости.

Маленький пассажир Subaru, родившийся в 2020 году, получил незначительные повреждения в виде ссадин на лице. Благодаря использованию детского удерживающего устройства, серьезных травм удалось избежать, госпитализация не потребовалась.

Водитель Daewoo получил более серьезные травмы: ушиб грудной клетки, сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму и ссадины голени. После осмотра медиками было принято решение о его госпитализации. Известно, что в момент ДТП он был пристегнут ремнем безопасности.

Предполагаемый виновник аварии имеет водительский стаж с 2010 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Коми "легковушка" столкнулась с грузовиком.

