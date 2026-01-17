Россиян предупредили о значительном подорожании продуктов уже к концу января
- 17:03 17 января
- Иван Скоробогатов
В конце января кошельки россиян почувствуют ощутимое "похудение" – грядет волна подорожаний продовольственных товаров. Такой прогноз озвучил Александр Панченко, управляющий партнер Agro and Food Communications, в интервью изданию Life. Эта новость, словно зимняя вьюга, заморозит бюджеты многих семей.
По словам эксперта, алкоголь "прибавит в весе" от 17% до 30%, а утренний ритуал – чашка кофе или чая – станет дороже на 15-20%. Сезонные овощи и фрукты, словно капризные звезды, взлетят в цене на 15-20%. Представьте, привычный поход в магазин за яблоками или апельсинами обернется неприятным сюрпризом на кассе.
Но это еще не все "сюрпризы", которые готовит нам наступающий месяц. Ближе к завершению зимы на 5-15% подорожают привычные крупы, макароны, растительное масло и консервы. Молочная продукция и мясо "подскочат" в цене на 10-20%. Это как игра в "кто быстрее" – цены растут быстрее зарплат. Думаю многие помнят совет "заморозить цены", не правда ли.
Основным виновником этой ценовой "вакханалии", по мнению Панченко, является рост себестоимости продукции. Ещё одним катализатором подорожания станет инфляция. Стоит напомнить, что уже с 2026 года в России НДС вырос до 22%, что увеличило налоговую нагрузку на бизнес, как сообщает Газета.ру. Важно отметить, что увеличение до 22% не планировалось изначально, и оно могло произойти внезапно.
"ИП также ощутили налоговое давление — произошло снижение порога НДС с 60 миллионов до 20 миллионов. Все, кто перешагнул этот рубеж, теперь вынуждены платить НДС в размере 5%", – подчеркнул Панченко. Эта мера, словно затянутый пояс, заставит многих предпринимателей пересмотреть свои бизнес-модели у некоторых даже не осталось иного выбора, кроме как закрыть свои предприятия.
