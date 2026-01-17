Россиян предупредили о значительном подорожании продуктов уже к концу января

Фото из архива "ПроГорода"

В конце января кошельки россиян почувствуют ощутимое "похудение" – грядет волна подорожаний продовольственных товаров. Такой прогноз озвучил Александр Панченко, управляющий партнер Agro and Food Communications, в интервью изданию Life. Эта новость, словно зимняя вьюга, заморозит бюджеты многих семей. По словам эксперта, алкоголь "прибавит в весе" от 17% до 30%, а утренний ритуал – чашка кофе или чая – станет дороже на 15-20%. Сезонные овощи и фрукты, словно капризные звезды, взлетят в цене на 15-20%. Представьте, привычный поход в магазин за яблоками или апельсинами обернется неприятным сюрпризом на кассе.

Но это еще не все "сюрпризы", которые готовит нам наступающий месяц. Ближе к завершению зимы на 5-15% подорожают привычные крупы, макароны, растительное масло и консервы. Молочная продукция и мясо "подскочат" в цене на 10-20%. Это как игра в "кто быстрее" – цены растут быстрее зарплат. Думаю многие помнят совет "заморозить цены", не правда ли.