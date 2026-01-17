Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Россиян предупредили о значительном подорожании продуктов уже к концу января

Россиян предупредили о значительном подорожании продуктов уже к концу январяФото из архива "ПроГорода"

В конце января кошельки россиян почувствуют ощутимое "похудение" – грядет волна подорожаний продовольственных товаров. Такой прогноз озвучил Александр Панченко, управляющий партнер Agro and Food Communications, в интервью изданию Life. Эта новость, словно зимняя вьюга, заморозит бюджеты многих семей.

По словам эксперта, алкоголь "прибавит в весе" от 17% до 30%, а утренний ритуал – чашка кофе или чая – станет дороже на 15-20%. Сезонные овощи и фрукты, словно капризные звезды, взлетят в цене на 15-20%. Представьте, привычный поход в магазин за яблоками или апельсинами обернется неприятным сюрпризом на кассе.

Но это еще не все "сюрпризы", которые готовит нам наступающий месяц. Ближе к завершению зимы на 5-15% подорожают привычные крупы, макароны, растительное масло и консервы. Молочная продукция и мясо "подскочат" в цене на 10-20%. Это как игра в "кто быстрее" – цены растут быстрее зарплат. Думаю многие помнят совет "заморозить цены", не правда ли.

Основным виновником этой ценовой "вакханалии", по мнению Панченко, является рост себестоимости продукции. Ещё одним катализатором подорожания станет инфляция. Стоит напомнить, что уже с 2026 года в России НДС вырос до 22%, что увеличило налоговую нагрузку на бизнес, как сообщает Газета.ру. Важно отметить, что увеличение до 22% не планировалось изначально, и оно могло произойти внезапно.

"ИП также ощутили налоговое давление — произошло снижение порога НДС с 60 миллионов до 20 миллионов. Все, кто перешагнул этот рубеж, теперь вынуждены платить НДС в размере 5%", – подчеркнул Панченко. Эта мера, словно затянутый пояс, заставит многих предпринимателей пересмотреть свои бизнес-модели у некоторых даже не осталось иного выбора, кроме как закрыть свои предприятия.

Напомним, ранее мы писали что в старости пригодятся не друзья, не дети, не муж и не жена, а эти 4 вещи — полезно знать и молодым, и старым и 5 вещей, которые никогда нельзя отдавать своим детям и внукам. Должны знать все бабушки и дедушки.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+