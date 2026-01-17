В Коми словесная перепалка в зале суда обернулась штрафом для одного из участников гражданского процесса

Инцидент случился в ноябре прошлого года в Княжпогостском районе во время перерыва в судебном заседании . Фемида рассмотрела административное дело в отношении жителя Емвы. О деталях сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Как стало известно, между представителями сторон возник спор, в ходе которого один из них допустил оскорбительные высказывания в адрес оппонента. Потерпевшая обратилась в прокуратуру с требованием привлечь нарушителя к ответственности.