В Коми суд обязал родителей выплатить компенсацию за драку, устроенную их сыном

Фото "Про Город"

Инцидент случился в Печоре в августе 2024 года и дошёл до полиции. Фемида встала на сторону пострадавшего мальчика, взыскав с семьи обидчика 70 тысяч рублей в качестве возмещения морального ущерба. Иск о компенсации морального вреда в городской суд подал отец ребенка, пострадавшего в потасовке с учеником старшего возраста.

Как установило следствие, юный агрессор нанес несколько ударов по лицу сверстника. Однако в силу возраста, он не подлежал ни уголовной, ни административной ответственности. Закон в данном случае возлагает ответственность на родителей.

Основываясь на статье 1073 Гражданского кодекса РФ, суд постановил, что родители несут ответственность за действия своего несовершеннолетнего ребенка. Суд усмотрел вину родителей в недостаточной воспитательной работе.