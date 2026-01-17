Логотип новостного портала Прогород
В Коми суд обязал родителей выплатить компенсацию за драку, устроенную их сыном

В Коми суд обязал родителей выплатить компенсацию за драку, устроенную их сыномФото "Про Город"

Инцидент случился в Печоре в августе 2024 года и дошёл до полиции. Фемида встала на сторону пострадавшего мальчика, взыскав с семьи обидчика 70 тысяч рублей в качестве возмещения морального ущерба.

Иск о компенсации морального вреда в городской суд подал отец ребенка, пострадавшего в потасовке с учеником старшего возраста.

Как установило следствие, юный агрессор нанес несколько ударов по лицу сверстника. Однако в силу возраста, он не подлежал ни уголовной, ни административной ответственности. Закон в данном случае возлагает ответственность на родителей.

Основываясь на статье 1073 Гражданского кодекса РФ, суд постановил, что родители несут ответственность за действия своего несовершеннолетнего ребенка. Суд усмотрел вину родителей в недостаточной воспитательной работе.

При определении суммы компенсации принято во внимание степень моральных страданий ребенка, а также отказ родителей виновника добровольно компенсировать ущерб. Извинения, принесенные самим школьником пострадавшему, учтены как смягчающее обстоятельство.

В итоге каждый из родителей выплатит по 35 тысяч рублей. Решение суда вступило в силу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Коми полицейские раскрыли кражу смартфона стоимостью 40 тысяч рублей.

