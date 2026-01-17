В Коми пожар унес жизнь мужчины

Фото ГУ МЧС Коми

Инцидент произошел 16 января в селе Озел Сыктывдинского района. Возгорание случилось в частном жилом доме из дерева, расположенном на улице Озельской. Подробности сообщает МЧС по Коми. Как сообщили в пресс-службе ведомства, огонь потушили на площади 45 квадратных метров. Внутри дома пожарные обнаружили тело мужчины 1980 года рождения. По предварительным данным, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем.

МЧС Коми напоминает о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности. В частности, рекомендуется использовать только исправные электроприборы с терморегуляторами, не допускать перегрузки электросети, следить за состоянием электроприборов и отключать их от сети, покидая дом. Кроме того, важно не использовать кабели и провода с поврежденной изоляцией.