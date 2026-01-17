1 ложка на губку — и кухонные шкафчики приобретают первозданный вид: от липкого жира, пятен и подтеков не осталось и следа

Как часто после кулинарных шедевров приходится сталкиваться с последствиями в виде брызг масла, капель соуса и отпечатков пальцев, оставляющих липкий налёт на фасадах кухонных шкафов? Не стоит отчаиваться. Существует простой, но эффективный способ вернуть кухне первозданный вид, не прибегая к агрессивным химикатам.

Совместно с экспертом из "Кухонной студии "Кураж" (18+)" был разработан рецепт, превращающий уборку в удовольствие, а результат превосходит ожидания. Забудьте о сложных и дорогих средствах – всё необходимое уже есть на вашей кухне.