Замочила полотенца, тряпки — и подарила им новую жизнь: "столетние" пятна растворятся за минуты — ослепительная чистота
- 10:15 17 января
- Иван Скоробогатов
Кухонные полотенца и тряпки впитывают грязь с космической скоростью, словно губка, и даже стиральный порошок не всегда способен справиться с упорными жирными пятнами и неприятными запахами, словно бессильный рыцарь перед драконом. Но есть секретное оружие, самодельное средство, способное одержать победу над любым загрязнением.
Наполните просторную кастрюлю водой, добавив в нее соду (словно щепотку волшебства), соль (словно крупицу морской силы) и натёртое хозяйственное мыло (словно секретный ингредиент бабушкиного рецепта). Хозяйственное мыло можно заменить обычным средством для посуды, словно сменить коня на верного мула.
Доведите жидкость до кипения, словно разжигая костёр, и "проварите" ее в течение 10 минут, словно готовя колдовское зелье, после чего перелейте раствор в таз, словно наполняя чашу судьбы. Далее добавьте ½ стакана отбеливателя, словно добавляя искру света в темноту. Тщательно перемешайте состав, словно дирижируя оркестром, и погрузите в него грязные кухонные полотенца и тряпки, словно отправляя их на спасительную процедуру.
Выдерживайте текстильные изделия в растворе до полного остывания жидкости, словно давая им время на полное преображение. Слейте раствор, прополощите полотенца в чистой воде, словно смывая с них старые обиды, и постирайте их привычным способом, словно завершая ритуал очищения, делится эксперт Марина Жукова.
После стирки на полотенцах не останется следа даже от самых стойких загрязнений, словно они никогда и не существовали. Текстиль наполнится свежестью и чистотой, словно после дождя, и им будет приятно пользоваться, словно дарить объятия близкому человеку.
Напомним, ранее мы писали что в старости пригодятся не друзья, не дети, не муж и не жена, а эти 4 вещи — полезно знать и молодым, и старым и 5 вещей, которые никогда нельзя отдавать своим детям и внукам. Должны знать все бабушки и дедушки.
Читайте также:
- Стирка не нужна: как почистить засаленный пуховик за 10 минут - показываю два рабочих способа
- 5 городов России, куда невозможно добраться на машине — дорог нет совсем
- Люди засмеют: в этом слове нет буквы «З», но каждый второй ее упорно вставляет - как писать грамотно и почему все ошибаются
- "Ластик" от морщин за 5 рублей: увядающая кожа омолаживается и тонизируется – уколы красоты не понадобятся
- Не чай, не кофе, не какао: ученые назвали идеальный утренний напиток — улучшает состояние кожи и чистит кишечник