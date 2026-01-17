Старинные храмы Коми запечатлеют на фото: уникальная экспедиция сохранит архитектурное наследие Севера

Старинные православные обители в Коми пройдут в этом году фотосессию. Кто поедет в районы снимать храмы и зачем - выяснила корреспондент «Про Города».

Как сообщили нашему изданию в Национальном музее Коми, собрана команда профессионалов для реализации уникального проекта с говорящим за себя названием: "Архитектурное наследие Крайнего Севера: сохраняя визуальный код». Речь идет о масштабной фото экспедиции по территории нашего региона и о выставке по этой теме.