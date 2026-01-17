Старинные храмы Коми запечатлеют на фото: уникальная экспедиция сохранит архитектурное наследие Севера
- 13:45 17 января
- administrator
Старинные православные обители в Коми пройдут в этом году фотосессию. Кто поедет в районы снимать храмы и зачем - выяснила корреспондент «Про Города».
Как сообщили нашему изданию в Национальном музее Коми, собрана команда профессионалов для реализации уникального проекта с говорящим за себя названием: "Архитектурное наследие Крайнего Севера: сохраняя визуальный код». Речь идет о масштабной фото экспедиции по территории нашего региона и о выставке по этой теме.
Претворить в жизнь благое дело стало возможным в нынешнем году благодаря полученной несколько месяцев назад поддержке из федерального центра по линии "Росмолодежь.Гранты". В Москве сочли достойным оказать содействие активистам в Коми для посещения разных уголков Республики ради фотосессий более шести десятков культовых религиозных объектов. А именно - тех, которые можно назвать архитектурными изюминками. По завершению командировок снимки лягут в основу тематического фотоальбома. С его подготовкой помощь окажут студенты, обучающиеся в Сыктывкаре по направлению культуры и искусства. Посимо этого намечена распечатка кадров для открытия вернисажа с экскурсиями-лекциями об особенных молитвенных сооружениях в нашем северном крае.
Команда проекта сформирована из молодежи Сыктывкарского государственного университета имени великого мирового социолога - нашего земляка Питирима Сорокина. А также - из студентов Колледжа искусств Республики Коми, ЛГУ им. А. С. Пушкина, ННГАСУ под кураторством профессиональных наставников.
С особой миссией волонтеры из числа активного подрастающего поколения объездят в этом году десяток территорий: это Ижемский, Удорский, Княжпогостский, Корткеросский, Усть-Вымский, Сыктывдинский, Усть-Куломский, Койгородский, Сысольский и Прилузский районы. Основная часть храмовых объектов расположена в сёлах и деревнях этих муниципальных образований. Многим из них уже несколько веков. И уценены они, дожив до наших дней, несмотря на капризы северного климата.
Галина СЕРГЕЕВА