Для меня "Красное&Белое" лучше любого супермаркета: вот что беру там по самой низкой цене

Фото из архива "ПроГорода"

Утомлённая бесконечными рядами супермаркетов, где время и деньги разлетаются впустую, я открыла для себя "Красное и Белое" – магазинчик у дома, ставший глотком свежего воздуха. Бездонные полки и навязчивый маркетинг остались в прошлом; теперь только необходимые продукты и приятные находки по честным ценам. Рассказываю, что регулярно оказывается в моей покупательской корзине.

Мясной уголок: "Мираторг" по акционной цене и не только

Ни для кого не секрет, что в "КБ" продукция известных мясных брендов, как, например, "Мираторг", встречается по более привлекательным ценам, чем в крупных сетевых магазинах. Я часто беру охлажденную куриную грудку и говяжий фарш – всегда свежие, словно только с фермы. Для быстрого ужина прекрасно подходит замороженный картофель "по-деревенски". Несколько минут в духовке – и сытный ужин готов.

Выбор сосисок тоже приятно удивляет. Предпочитаю "Мираторг" – они сочные и обладают насыщенным вкусом, хотя и стоят немного дороже продукции "Великолукского мясокомбината". Их можно приготовить с гарниром или запечь в тесте, словно создавая кулинарный шедевр из простых ингредиентов.

Не забудьте заглянуть в отдел нарезок! Помимо вареной колбасы, там можно найти сырокопченый балык или нежную говядину. Мой личный фаворит – колбаса "Итальянская" от "Ремит" с её утончённым вкусом. И сырокопченая говядина, безусловно. Прекрасный вариант для сэндвичей или сырной тарелки, словно для дегустации в изысканном ресторане.

Закуски и консервы: праздничное настроение без разорения

Ищете что-то особенное для праздничного стола, но не хотите тратить целое состояние. Попробуйте икру мойвы от "Санта Бремор". Качество всегда на высоте, словно домашнего приготовления. А для салатов иногда беру искусственную красную икру – она добавляет яркости блюду. Главное – не ожидать от неё вкуса настоящей икры, словно сравнивая подсолнух с розой.

Советую обратить внимание на маринованные томаты черри от "Скатерть-самобранки". В зимний период они добавляют пикантную кислинку и яркий цвет в блюда, словно лучи солнца в серый день. Рядом всегда есть томатная паста с простым и натуральным составом – ничего лишнего, идеально для супов и соусов, словно секретный ингредиент шеф-повара.

Напитки и сладости: от экзотических лимонадов до любимых конфет

Помимо стандартного ассортимента напитков, в "КБ" часто появляются интересные новинки. Например, фруктовые напитки с кусочками кокосового желе. Мне особенно понравился вкус личи – необычно и освежающе, словно путешествие в тропики. Отличный способ внести разнообразие в привычное меню.

Со сладостями нужно быть осторожнее, ведь трудно устоять перед искушением. Но иногда побаловать себя чем-нибудь вкусненьким можно, словно наградить себя за хорошо проделанную работу. Конфеты "Вдохновение" с хрустящей вафлей и ореховым кремом – настоящее наслаждение, перед которым сложно устоять, словно притяжение магнита.

Лайфхаки: как получить максимум от "КБ"

Главный совет – старайтесь посещать магазин сразу после поступления нового товара, когда полки еще полны, словно сокровищница. В противном случае нужного продукта может не оказаться в наличии, а на кассах образуются очереди. Но это лишь подтверждает, что цены и качество здесь действительно привлекают покупателей, словно магнит притягивает железо.

"Красное и Белое" превратился для меня в место, где можно быстро приобрести все необходимое на несколько дней: от основных продуктов до чего-то особенного для души, словно в магазин чудес. Это удобная альтернатива гипермаркетам, которая экономит драгоценное время и деньги, словно дарит возможность дополнительного отдыха и развлечений.

Это мои личные впечатления от покупок в "Красном и Белом", а не попытка рекламы, словно искренний отзыв друга.

