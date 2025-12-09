Скидки месяца

Полезный путеводитель
по частым симптомам

В современном мире забота о здоровье — один из главных приоритетов для каждого человека. Когда возникают симптомы болезни, важно оперативно получить квалифицированную медицинскую помощь.

Наш путеводитель по медицинским учреждениям города Сыктывкара создан специально для вас. Здесь вы сможете получить информацию о клиниках, где вам смогут помочь. Мы сделали всё, чтобы облегчить ваш поиск и помочь вам сделать правильный выбор.
Красивые люди
Республиканская инфекционная больница
Грант-плюс
Голливуд
ГБУЗ РК «КРКБ»
Психолог Игорь Воловиков
Адрес в Сыктывкаре:
улица Карла Маркса, 185.
Телефон:
8(8212)21-04-90 или 21-04-90

Выбирайте клинику “Красивые люди” – современную медицину с заботой о вас

3. Технологическая оснащенность:
• используется современное диагностическое и лечебное оборудование от мировых производителей. Это позволяет ставить точные диагнозы и применять наиболее эффективные и малотравматичные методы лечения.

4. Комфорт и сервис, ведь создана атмосфера, в которой поход к врачу перестает быть испытанием:
• удобная запись на прием онлайн и по телефону;
• отсутствие очередей;
• приятные и внимательные администраторы;
• уютные кабинеты и зоны ожидания.

Почему пациенты отдают предпочтение “Красивым людям”:

1. Широкий спектр услуг:
• консультации узких специалистов: гинекология, урология, дерматология, онкология и хирургия;
• эстетическая медицина и косметология.

2. Высококвалифицированные врачи:
• в коллективе работают специалисты с многолетним опытом, регулярно повышающие свою квалификацию в ведущих российских и зарубежных центрах. Во врачах сочетаются не только глубокие знания, но и умение внимательно выслушать и найти индивидуальный подход.

Она была создана с одной главной миссией – сделать высококачественную медицинскую помощь доступной, понятной и комфортной для каждого человека. Специалисты стремятся не просто лечить заболевания, а сохранять и укреплять здоровье пациентов на протяжении всей жизни.
доверительные отношения между врачом и пациентом — это основа успешного лечения. Там вы не просто посетите медицинское учреждение, а место, где о вашем здоровье заботятся с искренним участием и профессионализмом.
Философия клиники:
Адрес в Сыктывкаре:
улица Гаражная, 6.
Телефоны:
– 8(8212)71-00-34; – 8(8212)71-00-18.

ГБУЗ РК ”Республиканская инфекционная больница”: передовая диагностика и лечение для взрослых и детей в Коми

Профилактика направлена на предотвращение развития инфекционного процесса. Наиболее эффективна вакцинация для создания иммунитета. Важно придерживаться правил:

• ограничение контакта с больным;
• соблюдение личной гигиены;
• проветривание, влажная уборка помещения;
• употребление кипяченой и бутилированной воды;
• витаминизация, закаливание;
• термическая обработка пищи;
• пресечение распространения переносчиков инфекционных заболеваний.
Республиканская инфекционная больница рассчитана на 97 коек. Там обследование и лечение проходят пациенты с:

• острыми кишечными инфекциями;
• острыми и хроническими гепатитами;
• новой коронавирусной инфекцией;
• клещевыми инфекциями;
• гельминтозами;
• паразитарными заболеваниями;
• герпетической инфекцией;
• дети с острыми респираторными заболеваниями, гриппом, внебольничными пневмониями, бронхитом.

Есть отделение реанимации и интенсивной терапии, оказывающее неотложную и экстренную медицинскую помощь.
Специалисты больницы оказывают медицинскую помощь по профилю ”инфекционные болезни” для взрослых и детей в Республике Коми.

В структуре имеется амбулаторно-поликлиническая служба – Республиканский гепатологический центр и консультативно-диагностическое отделение. Там оказывают помощь по вопросам диагностики и лечения заболеваний инфекционного профиля, гельминтозов, паразитарных болезней.

Инструментальные способы в центре позволяют определить степень поражения тканей печени. Они делаются с использованием современного оборудования FibroScan 530. Также проводится терапия с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара. 

В лаборатории осуществляется исследования биологического материала и определяется антимикробная чувствительность. Там имеется единственный аппарат в Республике Коми – масс-спектрометр Autof MS1000. Благодаря его внедрению результаты получаются на 24 часа раньше. Это позволяет своевременно поставить диагноз.
Адрес в Сыктывкаре:
улица Первомайская, 62 (Торговый двор), 4-й этаж, офис 403 (вход в отель).
Телефон:
8(908)717-07-03.

Трудности в отношениях, самореализации и повышенная раздражительность: где в Сыктывкаре проработать проблемы

Консультации проходят в онлайн режиме или по видеосвязи. Стоимость – 3000 рублей, длительность – 1,5-2 часа с возможной последующей встречей для корректировки или закрепления достигнутого результата.
Все, кто устал от старых установок и стратегий реагирования, но не знает, как можно научиться реализовывать себя по-новому, приглашаются на проработку:

• проблем в отношениях; 
• страхов; 
• раздражительности и гнева;
• трагических потерь близких;
• прочих кризисных состояний.
Игорь Воловиков – специалист в области современной научной психосоматики с опытом работы более 5 лет. Работает в контексте семейной психологии. Он консультирует всех нуждающихся в помощи и находящихся в некомфортных состояниях души и тела. Люди часто лечат симптомы, забывая о катализаторах. Но Игорь Воловиков уверен: их причины – в продолжительной ограниченности чувственного восприятия и проявленности, а также в подавлении искренних эмоций в окружающем мире.
Отправляйте свои запросы на проработку и записывайтесь на консультацию по ссылке
Адрес в Сыктывкаре:
улица Интернациональная, 32.

Телефон регистратуры:
8(912)165-48-17, 20-23-30.

Ценопад на медуслуги в Сыктывкаре: где пройти лечение и диагностику

Акция действует до 17 января 2026 года. Режим работы в новогодние праздники: 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 7 января – выходные; 5, 6 января и в остальные дни – по обычному расписанию.

”Грант-плюс” – гарант вашего здоровья!
Специально для своих пациентов клиника “Грант-плюс” заморозила цены на весь спектр стоматологических услуг и ортодонтическое лечение.

Кстати, по ценам уходящего года в клинике ”Грант-плюс” можно пройти УЗИ-диагностику, записаться на прием к терапевту, гинекологу, неврологу и кардиологу всего 1400 рублей.
Клиника ”Грант-плюс” предлагает встретить Новый год по старым ценам. Своевременное лечение зубов, контроль за состоянием полости рта и белоснежная улыбка – залог не только вашего здоровья, но и уверенности в себе и прекрасного самочувствия.
– гигиена полости рта – 1410 рублей;
– лечение кариеса – от 3900 рублей;
– установка импланта – 18 000 рублей;
– металлокерамический протез – 21 500 рублей;
– установка брекет-системы ”под ключ” – 125 000 рублей.

ЦЕНЫ

Стоматология с приятными ценами: где в Сыктывкаре привести зубы в порядок

Режим работы:
Понедельник-пятница: с 8:00 до 20:00;
Суббота: с 9:00 до 15:00;
Воскресенье: выходной.
Адреса в Сыктывкаре: улица Петрозаводская, 17.
Телефон: 8(8212)51-51-99.

улица Морозова, 10.
Телефоны: 8(8212)32-12-32; 8(963)487-32-32.

Адрес в Микуни: улица Советская, 19.
Телефон: 8(904)107-80-00.
Клиника ”Голливуд” оказывает широкий спектр услуг. Проводится лечение заболевание зубов любой сложности, в том числе под дентальным микроскопом. Также врачи устанавливают имплантаты и исправляют прикус.

Проводят бесплатное лечение по полису обязательного медицинского страхования.
Каждый врач клиники ”Голливуд” имеет за плечами более 20 лет опыта работы в стоматологии.
Опасные клинические случаи и карьерный путь: как врач из Сыктывкара принял решение стать хирургом

Адреса в Сыктывкаре:
Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 114

Телефоны:
8(8212) 22-98-31 (приемное отделение)
8(8212) 22-98-56 (приемная главного врача)
8(8212) 22-98-85 (справочная служба)
Журналист издания “Про Город” пообщался с хирургом Коюшевым Александром, уроженцем Корткероса. Наш собеседник активно изучал будущую профессию в стенах медицинского университета Архангельска. Поговорили о карьере, трудностях работы и интересных клинических случаях.

– Расскажите о своем профессиональном пути подробнее – как вы пришли в профессию?
– В 1996 году я закончил Архангельский медицинский институт. На протяжении всего периода обучения активно занимался хирургией – в университете был тематический кружок, где я являлся старостой. Поэтому без каких-либо проблем я поступил в интернатуру по этому направлению на базе КРКБ. Далее пошел в клиническую ординатуру по торакальной хирургии в Архангельске, после чего вернулся в Сыктывкар. В 2002 году возглавил одноименное отделение, а с 2010 по 2019 – хирургическую службу КРКБ и республики в качестве главного специалиста по хирургии Минздрава Коми.

– Как опишете своих коллег на работе?
– Я счастлив и благодарен своему коллективу. На протяжении этих лет у нас не было случаев, чтобы кто-то нас подвел. Моя задача – создать благоприятные условия для работы. Сотрудники чувствуют себя комфортно и ощущают частью важного и большого механизма. Ведь люди половину жизни здесь проводят. 

– Из кого состоит ваш персонал?
– На сегодняшний день у нас три врача, кроме меня. Это молодые ребята, которые прошли подготовку по торакальной и абдоминальной хирургии, и врач-терапевт. Конечно, медицинские сестры и санитарки. 

– Чем занимаются в вашем отделении?
– У нас работают специалисты в области хирургического лечения заболеваний и травм органов грудной клетки. Торакальная хирургия – это универсальное направление, стоящее на стыке нескольких специальностей. Это проблемы с шеей, травматология, онкология, врожденные заболевания органов грудной клетки, болезнь системы пищеварения, кардио-сосудистая и абдоминальная хирургия. Специалист в этой области должен обладать многими знаниями для того, чтобы их применять в своей деятельности. Я стараюсь привлечь внимание своих студентов к торакальной хирургией, когда веду занятия в нашем СГУ. 

– Принимаете ли вы участие в различных конференциях?
– Профессия врача подразумевает постоянное развитие. Хирургия – одно из направлении в медицине, которое в последние годы развивается “семимильными шагами”. Современные технологии направлены на уменьшение хирургической агрессии на пациента. Сейчас это хирургия малых доступов, позволяющая делать масштабные вмешательства при минимальных размерах ран, раннюю реабилитацию и выписку пациента на амбулаторное лечение. Участие в профильных конференциях и онлайн-учебах, систематическое обновление медицинского оборудования в ЛПУ республики, взаимодействие и понимание вопроса со стороны руководства Минздрава Коми позволяют идти хирургии в ногу со временем.

– Есть ли у вас особо запоминающаяся история с работы?
– Клинических случаев очень много. Каждый день не похож на предыдущий, и все ситуации даже вспомнить трудно – они уникальны. Но то, что будет актуально – это болезнь, известная как “спонтанный разрыв пищевода”. Редко когда праздники проходят грустно, но это как раз тот самый случай. Он происходит, когда люди переедают и чрезмерно употребляют алкоголь. При возникающей рвоте высокое давление на стенки пищевода вызывает его разрыв. Все содержимое желудка и пищевода попадает за его пределы, что вызывает тяжелое воспаление и угрожает жизни пациента. Был такой случай годами ранее – мне пришлось приезжать в праздничные дни и оперировать такого пациента. У хирургов принято: если просят о помощи коллеги, отказать нельзя. Нередко, даже находясь в отпуске, если я где-то рядом, приеду и помогу, дам советы днем и ночью. Не смогу смотреть людям в глаза, если откажу. Это важно для меня.

– Почему не уехали в другой город, а остались в Республике Коми?
– Скажу откровенно: предложения были. Звали работать в Москву в престижные больницы, но я считаю, что я нужен здесь. У меня фамилия Коюшев – я местный. Здесь моя семья, родные и близкие, друзья. Моя супруга тоже врач, мы здесь родились и мы здесь нужны. В заключение от себя и медицинских коллег – хочу поздравить всех жителей Республики Коми с Новым годом! Пожелать здоровья, оптимизма, получать радость от жизни и наполняться счастливыми эмоциями каждый день. Берегите себя и своих близких!
