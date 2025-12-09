Опасные клинические случаи и карьерный путь: как врач из Сыктывкара принял решение стать хирургом

Журналист издания “Про Город” пообщался с хирургом Коюшевым Александром, уроженцем Корткероса. Наш собеседник активно изучал будущую профессию в стенах медицинского университета Архангельска. Поговорили о карьере, трудностях работы и интересных клинических случаях.



– Расскажите о своем профессиональном пути подробнее – как вы пришли в профессию?

– В 1996 году я закончил Архангельский медицинский институт. На протяжении всего периода обучения активно занимался хирургией – в университете был тематический кружок, где я являлся старостой. Поэтому без каких-либо проблем я поступил в интернатуру по этому направлению на базе КРКБ. Далее пошел в клиническую ординатуру по торакальной хирургии в Архангельске, после чего вернулся в Сыктывкар. В 2002 году возглавил одноименное отделение, а с 2010 по 2019 – хирургическую службу КРКБ и республики в качестве главного специалиста по хирургии Минздрава Коми.



– Как опишете своих коллег на работе?

– Я счастлив и благодарен своему коллективу. На протяжении этих лет у нас не было случаев, чтобы кто-то нас подвел. Моя задача – создать благоприятные условия для работы. Сотрудники чувствуют себя комфортно и ощущают частью важного и большого механизма. Ведь люди половину жизни здесь проводят.



– Из кого состоит ваш персонал?

– На сегодняшний день у нас три врача, кроме меня. Это молодые ребята, которые прошли подготовку по торакальной и абдоминальной хирургии, и врач-терапевт. Конечно, медицинские сестры и санитарки.



– Чем занимаются в вашем отделении?

– У нас работают специалисты в области хирургического лечения заболеваний и травм органов грудной клетки. Торакальная хирургия – это универсальное направление, стоящее на стыке нескольких специальностей. Это проблемы с шеей, травматология, онкология, врожденные заболевания органов грудной клетки, болезнь системы пищеварения, кардио-сосудистая и абдоминальная хирургия. Специалист в этой области должен обладать многими знаниями для того, чтобы их применять в своей деятельности. Я стараюсь привлечь внимание своих студентов к торакальной хирургией, когда веду занятия в нашем СГУ.



– Принимаете ли вы участие в различных конференциях?

– Профессия врача подразумевает постоянное развитие. Хирургия – одно из направлении в медицине, которое в последние годы развивается “семимильными шагами”. Современные технологии направлены на уменьшение хирургической агрессии на пациента. Сейчас это хирургия малых доступов, позволяющая делать масштабные вмешательства при минимальных размерах ран, раннюю реабилитацию и выписку пациента на амбулаторное лечение. Участие в профильных конференциях и онлайн-учебах, систематическое обновление медицинского оборудования в ЛПУ республики, взаимодействие и понимание вопроса со стороны руководства Минздрава Коми позволяют идти хирургии в ногу со временем.



– Есть ли у вас особо запоминающаяся история с работы?

– Клинических случаев очень много. Каждый день не похож на предыдущий, и все ситуации даже вспомнить трудно – они уникальны. Но то, что будет актуально – это болезнь, известная как “спонтанный разрыв пищевода”. Редко когда праздники проходят грустно, но это как раз тот самый случай. Он происходит, когда люди переедают и чрезмерно употребляют алкоголь. При возникающей рвоте высокое давление на стенки пищевода вызывает его разрыв. Все содержимое желудка и пищевода попадает за его пределы, что вызывает тяжелое воспаление и угрожает жизни пациента. Был такой случай годами ранее – мне пришлось приезжать в праздничные дни и оперировать такого пациента. У хирургов принято: если просят о помощи коллеги, отказать нельзя. Нередко, даже находясь в отпуске, если я где-то рядом, приеду и помогу, дам советы днем и ночью. Не смогу смотреть людям в глаза, если откажу. Это важно для меня.



– Почему не уехали в другой город, а остались в Республике Коми?

– Скажу откровенно: предложения были. Звали работать в Москву в престижные больницы, но я считаю, что я нужен здесь. У меня фамилия Коюшев – я местный. Здесь моя семья, родные и близкие, друзья. Моя супруга тоже врач, мы здесь родились и мы здесь нужны. В заключение от себя и медицинских коллег – хочу поздравить всех жителей Республики Коми с Новым годом! Пожелать здоровья, оптимизма, получать радость от жизни и наполняться счастливыми эмоциями каждый день. Берегите себя и своих близких!