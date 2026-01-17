Почти половина сыктывкарцев продолжают ходить на работу во время болезни

Чаще всего такое поведение наблюдается у женщин – 51%, в то время как среди мужчин этот показатель составляет 43%. Кроме того, специалисты с высшим образованием пренебрегают больничными листами чаще, чем их коллеги со средним профессиональным образованием. Об этом сообщает "Суперджоб".

Опрос выявил интересную закономерность: чем выше доход, тем реже горожане выходят на работу больными. Среди респондентов с доходом до 80 тысяч рублей в месяц этот показатель составил 52%, в то время как среди тех, кто зарабатывает более 150 тысяч, – 42%.