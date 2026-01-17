Логотип новостного портала Прогород
Почти половина сыктывкарцев продолжают ходить на работу во время болезни

Чаще всего такое поведение наблюдается у женщин – 51%, в то время как среди мужчин этот показатель составляет 43%. Кроме того, специалисты с высшим образованием пренебрегают больничными листами чаще, чем их коллеги со средним профессиональным образованием. Об этом сообщает "Суперджоб".

Опрос выявил интересную закономерность: чем выше доход, тем реже горожане выходят на работу больными. Среди респондентов с доходом до 80 тысяч рублей в месяц этот показатель составил 52%, в то время как среди тех, кто зарабатывает более 150 тысяч, – 42%.

Напомним, ранее сообщалось, что согласно опросу, проведенному в Сыктывкаре, в 2026 году 29% трудоустроенных жителей города рассчитывают продвинуться по карьерной лестнице. Анализ данных показал расхождения в карьерных планах в зависимости от пола: 34% мужчин выразили надежду на повышение, в отличие от 24% женщин.

