В посудном ряду «Фикс Прайс» заметила новинки и популярные товары для кухни.

Идеальный подарок для чаемана: Керамическая кружка объемом 330 мл в комплекте с ложечкой – настоящее спасение для тех, кто не представляет свою жизнь без ароматного чая, бодрящего кофе или нежного латте. Кружка выполнена из прочной керамики, поэтому прослужит долго. Она не только функциональна, но и станет стильным украшением любой кухни, добавив ей индивидуальности. За все это великолепие придется отдать всего 299 рублей.

Отправляемся на виртуальную экскурсию по магазину "Фикс Прайс" в городе Крымск – настоящую сокровищницу для охотников за бюджетными и интересными находками для дома. Здесь можно найти все, чтобы сделать быт комфортнее и уютнее.

Бокал с диким характером: Стеклянный бокал объемом 500 мл с принтом в виде животного – это стильный аксессуар для любителей пенных напитков. Удобный выступ для руки и утолщение в верхней части бокала делают его использование максимально комфортным. Особая форма горлышка позволяет лучше раскрыть аромат напитка. Чтобы бокал радовал своим блеском как можно дольше, рекомендуется мыть его вручную и хранить отдельно от другой посуды. Цена – 149 рублей.

Прикосновение природы: Кружка из боросиликатного стекла с деревянной ручкой объемом 450 мл – это сочетание элегантности и практичности. Благодаря эргономичной форме и приятной на ощупь деревянной ручке, кружку удобно держать в руке. А прозрачное стекло позволяет наслаждаться цветом любимого напитка – будь то насыщенный кофе или ароматный травяной чай. Стоимость такого удовольствия – 149 рублей.

Незаменимые помощники на кухне: Набор ложек и вилок из нержавеющей стали с пластиковыми ручками – это базовый набор столовых приборов, который пригодится в каждом доме. Они прочные, надежные и простые в уходе. Цена комплекта – всего 87 рублей.

Двойная защита для вашего напитка: Стакан объемом 360 мл с двойными стенками из боросиликатного стекла и силиконовой подставкой – это современное решение для тех, кто ценит комфорт. Благодаря двойным стенкам напиток дольше сохраняет свою температуру, а силиконовая подставка предотвращает скольжение и защищает поверхность стола от царапин. Цена – 199 рублей.

Элегантность в каждой детали: Высокий стеклянный стакан оригинальной формы с квадратным дном объемом 530 мл – это идеальный вариант для подачи коктейлей и других напитков. Необычная форма стакана привлекает внимание и добавляет сервировке стола изысканности. Цена – 124 рубля.

Маленький, да удаленький: Миниатюрная соусница с крышкой объемом 80 мл – это универсальная емкость для подачи соусов, десертов, сладостей и других небольших порций. Ее можно использовать для соевого соуса к роллам, мороженого или небольших закусок. Цена – 83 рубля.

Стиль и функциональность в одном флаконе: Пластиковый шейкер объемом 600 мл – это незаменимый аксессуар для спортсменов и всех, кто ведет активный образ жизни. Он идеально подходит для приготовления протеиновых коктейлей, смузи и других полезных напитков. Цена – 133 рубля.

Чистота и порядок на кухне: Крышка для СВЧ – это практичный аксессуар, который защитит микроволновую печь от загрязнений и сохранит блюда сочными после разогрева. Больше никаких брызг и капель на стенках печи! Цена – 55 рублей.

Кулинария под контролем: Кастрюля с крышкой и удобными делениями на стенках объемом 1,4 литра – это мечта любой хозяйки. Благодаря прозрачным стенкам и крышке можно контролировать процесс приготовления пищи, не открывая крышку и не выпуская пар. Цена – 349 рублей.

Порядок в холодильнике: Прозрачный пластиковый контейнер с крышкой объемом 150 мл – это идеальное решение для хранения остатков пищи, соусов, нарезок и других мелочей в холодильнике. Он компактный, удобный и легко моется. Цена – всего 16 рублей.

Эстетика и функциональность на вашей кухне: Плоская тарелка с декором из опалового стекла диаметром 20 см – это стильная и практичная посуда для подачи закусок, десертов и других блюд. Благодаря своему элегантному дизайну, тарелка станет украшением любого стола. Цена – 174 рубля.

Сладкое удовольствие в домашних условиях: Электрическая вафельница мощностью 350 ватт – это устройство, которое позволит вам наслаждаться свежими и ароматными вафлями, сэндвичами и бутербродами в любое время. Цена – 499 рублей.

Изысканный подарок с душой: Чайный набор, состоящий из чашки объемом 220 мл и блюдца диаметром 15 см, – это элегантный подарок, который не стыдно преподнести даже самому взыскательному человеку. Набор украшен изящным кобальтовым рисунком, который придает ему особый шарм. Чай из такой чашки пить – одно удовольствие! Цена – 299 рублей.

Творите без границ: Силиконовая форма для выпечки с шестью ячейками – это незаменимый инструмент для любителей домашней выпечки. Она подходит для кексов, маффинов, желе, муссов и других десертов. Благодаря гибкости силикона, выпечка легко извлекается из формы, не повреждая ее. Цена – 116 рублей.

Точность – залог успеха: Электронные кухонные весы с мерным стаканом объемом 1,2 литра – это устройство, которое поможет вам точно соблюдать рецептуру при приготовлении блюд. Весы оснащены функциями тарирования и автоматического отключения. Для работы требуются 2 батарейки ААА (в комплект не входят). Цена – 399 рублей.

Порядок на кухне – порядок в голове: Набор стеклянных банок с деревянной подставкой – это стильное и практичное решение для хранения сыпучих продуктов. Банки идеально подходят для кофе, чая, сахара, соли, круп, специй, орехов, сухофруктов и других продуктов. Цена – 348 рублей.

Встречайте гостей с размахом: Плоская тарелка из опалового стекла диаметром 32 см – это идеальная посуда для подачи пиццы. На такой большой тарелке поместится пицца любого размера и найдется место для любимых соусов. Цена – 399 рублей.

Помощник в борьбе за витамины: Ручная овощечистка с удобной ручкой – это инструмент, который значительно облегчает процесс чистки овощей и фруктов. Она легко очищает от кожуры томаты, киви, картофель, яблоки и любые другие продукты. Цена – всего 43 рубля.

