В чем встречать Новый год?

Многие не верят в гороскопы и скептически относятся к приметам. Но раз в год в качестве исключения все же узнают у поисковиков ”год какого зверя наступает”. На пороге – Красная Огненная Лошадь. Это редкое сочетание в восточном календаре, символизирующее энергию, скорость, импульс и стремление к переменам. Год пройдет быстро, а маскот будет благоволить смелым решениям, отражающимся на карьере, проектах, творчестве и путешествиях. Этот символ напоминает, как важно следовать своим желаниям и не бояться преодолевать преграды. Для тех, кто давно хотели переехать, наступает одно из лучших времен. А если в планах смена сферы деятельности или укрепление в старой, внедряя новые способы достижения цели, Красная Огненная Лошадь подготовила подарки в виде разрешенных проблем и успеха. Однако помните: любой опрометчивый и импульсивный поступок может привести к неудачам. Не забывайте думать, прежде чем что-либо предпринимать.
Будьте решительными в выборе образов в праздничную ночь. Огненная Лошадь диктует иметь в наряде оттенки красного, оранжевого, желтого. Звездные астрологи советуют обратиться к золотым элементам в гардеробе, а также предлагают такие цвета: луговой зеленый, небесно-голубой, кукурузно-желтый, королевский фиолетовый.
Ни в коем случае не встречайте праздник в антагонистах красного: синем, белом и черном. Внутренняя гармония в новом цикле нарушится, и вы больше не сможете ее восстановить.
Какие блюда поставить на стол?
Угодить символу получится с помощью овощей в разных вариациях: салаты или приготовленные в духовке. Из фруктов на столе обязательно должны быть яблоки, одно из любимых лакомств Огненной Лошади. Не забудьте про овсяные печенья, хлебцы или цельнозерновой хлеб.
Нельзя подавать много увеселительных напитков и фаст-фуд: сделайте упор на натуральность. Хозяйка года не оценит наличие чипсов, сухариков и полуфабрикатов. Если заказываете еду в ресторане, а не готовите сами, отдайте предпочтение продуктам на пару, свежим нарезкам и сочному мясу.
Простой рецепт, знакомый многим и подходящий для новогоднего стола: сварите картофель, морковь и яйца, почистите их. Выложите салат слоями: печень трески-картофель-зеленый лук-сыр-яичные белки-морковь-желтки. Готово – идеальный пример блюда. Оно точно понравится как вашим гостям, так и Лошади.
Что подарить близким?
Лучшим презентом на 2026 год станут вещи, которые отражают динамичность и страсть этого символа.
Женщинам можно выбрать яркие аксессуары – стильные украшения с красными или золотыми элементами, браслеты и кулоны в виде подков, лошадей или огня.
Для мужчин отличным вариантом станут запонки и булавки для галстуков в насыщенных оттенках красного или золотого.
Еще немного идей: деревянные чаши, шкатулки с изображением лошади, небольшие скульптурные композиции, настольные биокамины и хвойные бонсаи подарят не только ощущение праздника, но и привлекут удачу в дом.
Не приобретайте бесполезные предметы. Лошадь очень любит практичность. Если дарите статуэтку, сделайте так, чтобы она несла в себе пользу. Например, служить в качестве подставки для украшений.
Хорошим подарком станут и полезные вещи: гаджеты, техника для кухни, инструменты, автомобильные аксессуары, украшения и растения для дома.
Как украсить дом?
Символ года уважает атмосферу уюта без лишней пестроты. Декор должен быть ненавязчивым, с акцентом на природные материалы и плавные линии, но в то же время динамичным. Лошадь хорошо чувствует себя в окружении вещей с историей, отражающих индивидуальность хозяев.
Что привлечет удачу в 2026 году: – дерево, лен, керамика, ротанг и другие натуральные фактуры; – уютное освещение – свечи и гирлянды с мягким теплым свечением; – движущиеся элементы – драпировки, подвесные композиции, дождик; – порядок и свободные поверхности, отсутствие захламленности; – декор ручной работы, в том числе сделанный самостоятельно.
Не используйте пластик, много элементов и покупных деталей. Лучше сделать не идеально, но самостоятельно, чем приобрести готовое и разозлить маскота.
Советы и приметы
Чек-лист дел: – раздать долги и забрать свои; – разобраться с ремонтными работами, завершить рабочие дедлайны, освободиться от оков ответственности и груза обязательств в учебе; – продать или раздать ненужные вещи; – сделать генеральную уборку; – помыть машину и заправить полный бак, чтобы год прошел без ДТП и происшествий; – помириться со всеми, с кем вы в ссоре; – в новогоднюю ночь положите в карман или под пятку монетку; – перед боем курантов на подоконник поставьте свечу и блюдечко с молоком; – в центр новогоднего стола поместите небольшую открытку с символом наступающего года; – напишите на листочке заветное желание, сожгите этот листок дотла, высыпьте пепел в напиток и выпейте его до дна. Повторяйте только со съедобной бумагой; – под каждый удар курантов произнесите про себя двенадцать пожеланий, обращенных к своей семье, любимым, друзьям и себе самому.
Совсем скоро распахнутся двери волшебства, улыбок и веселья. Вы готовы вместе с нами шагнуть в яркий, насыщенный и прекрасный 2026 год? Редакция издания "Про Город" подготовила для вас список организаций, которые сделают праздники еще веселее!
