Готовьтесь к экзаменам 1-2 часа в день: перенапрягаться не стоит, а к самой сдаче можно выучить материал за год. Если вы испытываете трудности с каким-либо предметом, потратьте силы на него и учитесь “от сложного к простому”.

Чтобы быстро выучить что-либо, необходимо повторить прочитанное через определенные интервалы: сразу по окончании чтения, через 20 минут после первого повторения, через 8 часов после второго, через 24 часа после третьего.

Систематизируйте ошибки, допущенные во время решения заданий, в отдельной тетради. Отмечайте, сколько именно ошибок сделали в каждом варианте, чтобы отслеживать свой прогресс и понимать, какие темы нужно подучить.

Решайте задачи по методу Помидора: соблюдайте интервалы 25-50 минут работы с чередованием 5-15-минутными перерывами.