Редакция газеты “Про Город” – место, куда нередко приходят работать молодые специалисты. У одного из сотрудников, который недавно сдал ЕГЭ на высокий балл, мы решили спросить: как же подготовиться и сдать экзамены на 90+?

Запоминайте работающие методы:

5 советов подготовки к экзаменам:
как сдать ЕГЭ и ОГЭ на высший балл

Готовьтесь к экзаменам 1-2 часа в день: перенапрягаться не стоит, а к самой сдаче можно выучить материал за год. Если вы испытываете трудности с каким-либо предметом, потратьте силы на него и учитесь “от сложного к простому”.
Чтобы быстро выучить что-либо, необходимо повторить прочитанное через определенные интервалы: сразу по окончании чтения, через 20 минут после первого повторения, через 8 часов после второго, через 24 часа после третьего.
Систематизируйте ошибки, допущенные во время решения заданий, в отдельной тетради. Отмечайте, сколько именно ошибок сделали в каждом варианте, чтобы отслеживать свой прогресс и понимать, какие темы нужно подучить.
Решайте задачи по методу Помидора: соблюдайте интервалы 25-50 минут работы с чередованием 5-15-минутными перерывами.
Подготовка к ЕГЭ за месяц — задача крайне сложная, но при сильной мотивации и базовых знаниях она может быть выполнимой. Задача здесь не выучить все с нуля, а закрепить основные темы и научиться решать типовые задания. Сосредоточьтесь на практике. Ежедневно выполняйте упражнения и тренируйтесь решать в условиях ограниченного времени. Используйте готовые конспекты и шпаргалки.
Пробуйте решать тесты и работайте с репетитором или на интенсивных курсах. Они помогут структурировать знания и устранить пробелы.

ЭГЭ и ОГЭ – не страшные экзамены, и если не получится их сдать с первого раза, не печальтесь. Это отличный шанс подготовиться получше, понять себя и узнать больше информации о будущей специальности. А чтобы сдать на отлично, рассмотрите обучение со специалистами, которые знают все тонкости и секреты!

