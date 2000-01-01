Скидки месяца
Ресторан

18+
Адрес: ул. Колхозная, 49
Телефон: 425-000

Устали от скучных
и предсказуемых праздников?

Антон Данченко, топ-ведущий Кирова, готов взять на себя ответственность за огонь в глазах и ваши улыбки. А еще ведущий провел уже более 1000 корпоративных и частных мероприятий.

Незабываемое шоу новогодней ночи виртуозно проведет Андрей Кабишев. С легкостью, драйвом и отличным настроением он овладевает вниманием целых залов.

Мероприятие дополнят отличные фото от Олега Леви и потрясающий голос Ильи Пяткова. Проведите свои праздники весело!
Если вы хотите смеха, шуток, зарядиться восхитительной энергией и настоящим новогодним волшебством – обратите внимание на эту команду специалистов.
Реклама. ООО ”Разас”. ОГРН 1231100004442. Erid=2W5zFFwMGRv.
5000 рублей с человека
(входит меню и программа вечера).

Новогодняя ночь:
8000 рублей с человека.
Стоимость:
Актуальные даты для брони:
19, 20, 26 и 27 декабря 2025 года.

Ресторан и бар

Адрес: в Сыктывкаре: улица Первомайская, 62.

От посиделок с коллегами до бизнес-встреч: куда приходит молодежь и те, кто ценит сервис

Если вы задумываетесь, где в Сыктывкаре провести переговоры или встретиться с близкими в приятной компании, то двери лаунж-бара “Титаниум” открыты.

Центр города, современный интерьер, большие окна и приветливый сервис – вот, что отмечают гости заведения, едва перешагнув порог и встретив улыбки персонала. Внимательные сотрудники проведут за столик и предложат электронное меню. Здесь оно доступно по кьюар-коду.

Меню лаунж-бара “Титаниум” богато блюдами преимущественно в азиатском направлении с широким выбором напитков: сладкие, кислые или горькие по вкусу. Доступны бизнес-ланчи в дневное время.

Вечером по праздникам или особым случаям насладитесь диджей-сетами приглашенных музыкантов, а в обычные дни – устройте турнир в PlayStation 5 или достаньте настольные игры со стойки рядом с баром.
При предъявлении подтверждающих документов действуют скидки на дни рождения и особые события: покупка машины, рождение ребенка. Подробности акций уточняйте по телефону: 8(912)865-25-75.
Реклама. ИП Жилин И. П. ИНН 110122765550. Erid=2W5zFHTDiHW.
• ВС-ЧТ: с 12:00 до 2:00
• ПТ и СБ: с 12:00 до 3:00
Режим работы:
А если не хотите выходить из дома, доступна доставка через интуитивно понятное приложение: titanium.menuquickresto.ru.
18+

Уютное кафе

Адрес в Сыктывкаре: улица Орджоникидзе, 50А (за “Северным раем”).

Телефон: 8(8212) 55-52-85

проведите праздник
или встречу с близкими
в домашней атмосфере

Изысканный отдых для ценителей кулинарного искусства:

В зале представлено караоке – отпустите свой голос и почувствуйте себя настоящей звездой. Любимые песни и современная аппаратура обеспечат веселый и незабываемый вечер. Для любителей активного отдыха оборудована зона с русским бильярдом. Там вы сможете провести время в компании друзей, посоревноваться в мастерстве и просто насладиться игрой.
В меню "Шаляпина" представлена вкусная и разнообразная еда, приготовленная из свежих продуктов. Там есть как классические блюда русской кухни, так и современные шедевры.
Кафе “Шаляпин” закрывает потребности гостей в приватном и спокойном отдыхе с вкусной европейской кухней и ненавязчивым сервисом. Опытные официанты помогут определиться с выбором блюд, а размеренный вечер скрасит яркое музыкальное сопровождение.
Если присутствует запрос на проведение корпоратива, свадьбы или другого мероприятия, кафе “Шаляпин” организует его под ключ.

Бронируйте столики по телефону: 8(8212) 55-52-85.
Реклама. ООО ”Арена”. ИНН 1101143670. ОГРН 1131101005793. Erid=2W5zFHeeRVr.
Задумывались, куда пригласить вторую половинку на свидание, а может, где провести праздник?
Для выездных событий закажите кейтеринг, чтобы гости не остались голодными. В дневное время доступны бизнес-ланчи – горячее, салаты и напитки.
МЕРОПРИЯТИЯ
КЕЙТЕРИНГ

Гастробар

Адрес в Сыктывкаре:
улица Бабушкина, 21А.

Телефон: 8(8212) 777-009

Переверните свое представление
о гастрономии

Напитки и еда могут доставлять не только вкус, но и эмоции. Повара гастробара SENSE* добавляют в свои блюда секретные ингредиенты – чувства, доступные для дегустации ценителям необычных сочетаний.

Каждый рецепт – история, которой можно проникнуться сердцем.
Миссия пространства проста и одновременно притягательна: все через чувства.

Телефон для бронирования столиков: 8(8212) 777-009.
Реклама. ООО Винология. ИНН 1101180538. Erid=2W5zFHotqe8.
заботы о клиентах: делает сервис искренним;
вкуса: дает осознать себя живым;
домашнего настроения: дарит тепло гостям.
Запоминайте формулу атмосферы гастробара SENSE. Она состоит из:
18+
*Сенс

Кинокафе и караоке

Адрес: в Сыктывкаре: улица Куратова, 4
Телефон: 8(904) 227-26-79

Ищете, где отметить важное событие без посторонних взглядов?

В кинокафе Lounge Room* есть уютные приватные залы в аренду – решайте сами, как пройдет вечер.

Там можно отметить любой повод, будь то день рождения, шумный девичник, официальный корпоратив, романтическое свидание, детский праздник или просто дружеские посиделки.

Вы остаетесь в зале одни, без незнакомых посетителей и посторонних взглядов. Ценителям спокойствия и безопасности понравится это личное пространство, где никто не потревожит.

Нужно лишь принести с собой любимые угощения и напитки, или заказать доставку из ресторана.

Lounge Room ценят за удобное расположение, лояльные цены и атмосферу, в которой хочется остаться. Приходите и вы!
Реклама. ИП Бечин Э. А. ИНН 290800556431. Erid=2W5zFHPvGKi.
большой экран для фильмов и сериалов;
два микрофона и огромный выбор песен;
• игровая приставка X-Box с Kinect** для таких игр, как Just Dance***, и коллекция настолок;
5 стильных залов с уникальным дизайном и интерьером от камерного до вместительного (до 20 человек);
• в залах есть необходимая посуда, удобные диваны и столики.
Скучно не будет никому, ведь в распоряжении:
*Лаунж рум
**Кинект
***Джаст денс

