Уютное кафе
Адрес в Сыктывкаре: улица Орджоникидзе, 50А (за “Северным раем”).
Телефон: 8(8212) 55-52-85
Изысканный отдых для ценителей кулинарного искусства:
В зале представлено караоке – отпустите свой голос и почувствуйте себя настоящей звездой. Любимые песни и современная аппаратура обеспечат веселый и незабываемый вечер. Для любителей активного отдыха оборудована зона с русским бильярдом. Там вы сможете провести время в компании друзей, посоревноваться в мастерстве и просто насладиться игрой.
В меню "Шаляпина" представлена вкусная и разнообразная еда, приготовленная из свежих продуктов. Там есть как классические блюда русской кухни, так и современные шедевры.
Кафе “Шаляпин” закрывает потребности гостей в приватном и спокойном отдыхе с вкусной европейской кухней и ненавязчивым сервисом. Опытные официанты помогут определиться с выбором блюд, а размеренный вечер скрасит яркое музыкальное сопровождение.
Если присутствует запрос на проведение корпоратива, свадьбы или другого мероприятия, кафе “Шаляпин” организует его под ключ.
Бронируйте столики по телефону: 8(8212) 55-52-85.
Для выездных событий закажите кейтеринг, чтобы гости не остались голодными. В дневное время доступны бизнес-ланчи – горячее, салаты и напитки.