Кинокафе и караоке

Адрес: в Сыктывкаре: улица Куратова, 4

Телефон: 8(904) 227-26-79

Ищете, где отметить важное событие без посторонних взглядов?

В кинокафе Lounge Room* есть уютные приватные залы в аренду – решайте сами, как пройдет вечер.



Там можно отметить любой повод, будь то день рождения, шумный девичник, официальный корпоратив, романтическое свидание, детский праздник или просто дружеские посиделки.



Вы остаетесь в зале одни, без незнакомых посетителей и посторонних взглядов. Ценителям спокойствия и безопасности понравится это личное пространство, где никто не потревожит.



Нужно лишь принести с собой любимые угощения и напитки, или заказать доставку из ресторана.



Lounge Room ценят за удобное расположение, лояльные цены и атмосферу, в которой хочется остаться. Приходите и вы!

Реклама. ИП Бечин Э. А. ИНН 290800556431. Erid=2W5zFHPvGKi.

• большой экран для фильмов и сериалов;

• два микрофона и огромный выбор песен;

• игровая приставка X-Box с Kinect** для таких игр, как Just Dance***, и коллекция настолок;

• 5 стильных залов с уникальным дизайном и интерьером от камерного до вместительного (до 20 человек);

• в залах есть необходимая посуда, удобные диваны и столики.

Скучно не будет никому, ведь в распоряжении: