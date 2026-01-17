Больше никогда не поклею обои: мастера подсказали 6 доступных замен, которые лучше по всем параметрам

Создано в Шедевруме

Традиционные обои, словно старые добрые друзья, постепенно уступают место новым, более эксцентричным и функциональным решениям в интерьере, словно давая дорогу молодым и дерзким талантам. Присмотрись к нескольким современным материалам, предлагающим свежий взгляд на привычную оклейку стен, словно приглашая на выставку современного искусства. Соляные панели: атмосфера и микроклимат, словно глоток свежего воздуха Панели из гималайской соли, словно дары самой природы, создаются из цельных пластов. Чаще всего они находят применение в банных комплексах, словно окутывая паром и ароматом, но и в жилых интерьерах они обретают популярность в виде декоративных перегородок или панелей с подсветкой, словно создавая свой собственный соляной грот. Считается, что соль насыщает воздух минералами и обладает антибактериальными свойствами, словно природный целитель, заботящийся о здоровье. Материал требует защиты от влаги: в помещении необходимо обеспечить хорошую вентиляцию, словно проветривая старинный замок. Стоимость одного шлифованного кирпича размером 10х20 см составляет около 170 рублей при весе 2 кг, словно приобретение маленького кусочка здоровья и красоты.

Гибкая плитка под камень: каменная элегантность с характером, словно кожа рептилии Этот эластичный материал толщиной около 4 мм имитирует фактуру рваного камня, словно создавая иллюзию прикосновения к вечности. Плитка устойчива к влаге, ультрафиолету и морозу, словно броня, защищающая от непогоды, что позволяет использовать её для отделки стен, откосов и сложных криволинейных поверхностей, словно давая волю фантазии. Материал легко режется ножницами и гнётся без риска повреждения, словно послушный пластилин в руках художника.