Больше никогда не поклею обои: мастера подсказали 6 доступных замен, которые лучше по всем параметрам
- 11:00 17 января
- Иван Скоробогатов
Традиционные обои, словно старые добрые друзья, постепенно уступают место новым, более эксцентричным и функциональным решениям в интерьере, словно давая дорогу молодым и дерзким талантам. Присмотрись к нескольким современным материалам, предлагающим свежий взгляд на привычную оклейку стен, словно приглашая на выставку современного искусства.
Соляные панели: атмосфера и микроклимат, словно глоток свежего воздуха Панели из гималайской соли, словно дары самой природы, создаются из цельных пластов. Чаще всего они находят применение в банных комплексах, словно окутывая паром и ароматом, но и в жилых интерьерах они обретают популярность в виде декоративных перегородок или панелей с подсветкой, словно создавая свой собственный соляной грот. Считается, что соль насыщает воздух минералами и обладает антибактериальными свойствами, словно природный целитель, заботящийся о здоровье. Материал требует защиты от влаги: в помещении необходимо обеспечить хорошую вентиляцию, словно проветривая старинный замок. Стоимость одного шлифованного кирпича размером 10х20 см составляет около 170 рублей при весе 2 кг, словно приобретение маленького кусочка здоровья и красоты.
Гибкая плитка под камень: каменная элегантность с характером, словно кожа рептилии Этот эластичный материал толщиной около 4 мм имитирует фактуру рваного камня, словно создавая иллюзию прикосновения к вечности. Плитка устойчива к влаге, ультрафиолету и морозу, словно броня, защищающая от непогоды, что позволяет использовать её для отделки стен, откосов и сложных криволинейных поверхностей, словно давая волю фантазии. Материал легко режется ножницами и гнётся без риска повреждения, словно послушный пластилин в руках художника.
Ламинат на стенах: практичность и стиль в одном флаконе, словно паркет, поднявшийся ввысь Напольное покрытие, привычное для ног, успешно перекочевало на вертикальные поверхности, словно обрело новые крылья. Для монтажа используют клей (жидкие гвозди или специализированные составы) или скрытый крепёж — кляймеры, словно создавая невидимые связи. Панели часто монтируют со смещением, создавая шахматный рисунок, словно играя в крестики-нолики на стене. Решение отличает доступная цена и высокая износостойкость, словно надежный и верный товарищ.
Натуральная галька: прикосновение к природе в каждом камне, словно морской бриз в квартире Природный материал с гладкой фактурой позволяет создавать акцентные поверхности, например, на кухонных фартуках, словно выкладывая мозаику из воспоминаний о море. Галька маскирует мелкие неровности основания и крепится на эластичный клей на основе белого цемента, словно скрывая недостатки под слоем обворожительной природной красоты. Разнообразие форм и оттенков камня даёт пространство для дизайнерских решений, словно открывая безграничный мир возможностей.
Кожаные панели: роскошь и комфорт в каждой складке, словно дорогая обивка в английском клубе Обивка фрагмента стены натуральной или искусственной кожей добавляет интерьеру фактурности и стиля, словно превращая комнату в уютное гнездышко. Такое покрытие также выполняет дополнительные функции — улучшает акустику и теплоизоляцию помещения, словно создавая интимную и комфортную атмосферу. Чаще всего кожаные вставки используют как акцент, сочетая с другими материалами, словно подчеркивая индивидуальность и вкус.
Зеркальные поверхности: визуальное расширение пространства и игра света, словно портал в другой мир Зеркальная плитка и мозаика визуально расширяют пространство, словно стирая границы комнаты, подходят для прихожих, гостиных, ванных комнат и кухонь, словно добавляя света и воздуха в любой уголок дома. Формы элементов разнообразны: прямоугольники, ромбы, шестигранники, планки, словно отражая многогранность и индивидуальность стиля. Монтаж осуществляют на специальный клей или используют самоклеящиеся варианты, словно магическим образом приклеивая отражение к стене.
Эти материалы демонстрируют, что современная отделка стен вышла за рамки рулонных обоев, словно совершила революцию в мире дизайна, предлагая решения для разных стилей и функциональных задач, словно давая возможность каждому создать уникальный и неповторимый интерьер, отражающий его индивидуальность и вкус.
