Сборная Коми по художественной гимнастике завоевала две медали в турнире "Краса Руси"
- 19:15 17 января
- Инесса Богатая
Мероприятие прошло в Уфе. Более полутысячи граций из 24 регионов страны продемонстрировали свое мастерство на Всероссийских соревнованиях. Об итогах сообщили в пресс-службе Минспорта Коми.
Гимнастки состязались в двух дисциплинах. В групповом первенстве триумфаторами стали представительницы сыктывкарской команды "Крылья" (СШ №1), завоевавшие золотые награды. В личном зачете бронзовая медаль досталась Алисе Мерескиной, воспитаннице спортивного клуба "Дети в спорте".
"Эта победа особенно значима для нашей команды, так как это их первое выступление в обновленном составе. Мы уверены, что впереди у них еще множество ярких достижений. Продолжаем упорно работать", – отметила глава Федерации художественной гимнастики Республики Коми Ольга Куклина.
Уже на следующей неделе гимнастки будут бороться за медали на чемпионате и первенстве Республики Коми, которые пройдут в Сыктывкаре.
