Сборная Коми по художественной гимнастике завоевала две медали в турнире "Краса Руси"

Мероприятие прошло в Уфе. Более полутысячи граций из 24 регионов страны продемонстрировали свое мастерство на Всероссийских соревнованиях. Об итогах сообщили в пресс-службе Минспорта Коми.

Гимнастки состязались в двух дисциплинах. В групповом первенстве триумфаторами стали представительницы сыктывкарской команды "Крылья" (СШ №1), завоевавшие золотые награды. В личном зачете бронзовая медаль досталась Алисе Мерескиной, воспитаннице спортивного клуба "Дети в спорте".