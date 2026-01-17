В "Ермолино" привезли новинку: сразу купила и оценила, а еще нашла другие вкусные продукты

Однако, помимо желанной пиццы, я внимательно изучила и другие продукты. Оказалось, что найти "жемчужины" вполне реально, особенно выбирая по вкусовым предпочтениям. Состав обычно скрыт от глаз, поэтому я старалась выбирать продукты из категории "сложно испортить" и избегать самых бюджетных вариантов.

Едва я успела пожаловаться на отсутствие некоторых новинок "Ермолино" в моём городе, как продавец сообщила о долгожданном пополнении ассортимента. К сожалению, несмотря на обилие новых товаров, до нас добралась лишь пицца с ветчиной и грибами. Остальные позиции пока остаются лишь мечтой.

В момент выбора пельменей, когда я колебалась между проверенным вариантом и экспериментами, продавец порекомендовала наггетсы, отметив их популярность и положительные отзывы. Почему бы и нет? Этот полуфабрикат я периодически покупаю у разных производителей. В "Ермолино" цена составляет 467 рублей за килограмм.

Приятно удивила тонкая панировка и однородная текстура наггетсов. Они легко жарятся и приобретают аппетитную хрустящую корочку. Вкус сбалансирован, специи подобраны идеально. Сложно найти хоть один недостаток, разве что цена немного завышена. Надеюсь, что состав соответствует линейке "Натурале", и моя высокая оценка останется неизменной.

Я почти забыла о существовании акций в этом магазине. Если бы не скидки, я бы даже не взглянула в сторону холодильника. Тем не менее, в моей семье есть любитель копчёных рёбрышек, хотя найти их в каждом мясном магазине и по приемлемой цене не всегда просто. Радует, что у "Ермолино" представлена и более деликатесная продукция.

Варено-копченые рёбрышки "по-домашнему" доступны по цене 570 рублей за килограмм. Единственный минус — большие упаковки. К качеству продукта претензий нет: в меру мягкие, без ощущения покупки "одних костей", с приятным ароматом и вкусом копчения. Моя оценка — 10 из 10.

Вернёмся к главному виновнику торжества — новинке, добравшейся до нас, — пицце с ветчиной и грибами. Мне нравится пицца этого бренда: при доступной цене получается неплохой полуфабрикат, особенно в качестве периодической покупки.

Состав открыт для просмотра, что является плюсом. Для теста используют маргарин, растительные масла, включая соевое. Остальные ингредиенты вполне обычные. К соусу, сыру и ветчине вопросов нет, состав хоть и длинный, но схож с продуктами из супермаркета. Не хвалю, но и не критикую.

На приготовление в духовке ушло всего 7 минут. Сразу отмечу приятный грибной аромат, который чувствуется еще до приготовления. Ветчины и грибов достаточно, пицца не выглядит "бедной", а стоит всего 196 рублей.

Вкус также порадовал. Обычно меня разочаровывает томатный соус, который портит всё впечатление. В данном случае его нет! Грибной соус напоминает майонез, поэтому пицца больше похожа на горячий бутерброд. Вкусный и сытный, новинка удачная и недорогая.

Я неожиданно обнаружила в ассортименте вареники с вишней, на которые раньше не обращала внимания. Решила попробовать: сметана дома всегда есть, приготовим на завтрак. Правда, цена — 429 рублей за килограмм — выше, чем у многих пельменей в этом магазине.

Тем не менее, вареники оказались отличными: хороший баланс начинки и теста, ничего не разваривается и не расклеивается. Вишнёвый вкус приятный, не "заглушён" сахаром. Пожалуй, я ещё вернусь к этой покупке и надеюсь, что в ближайшее время другие новинки всё же доедут до нашего города.

