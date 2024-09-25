Горячий чебурек — прямо к вам домой!

Что заказать поесть на новогодних каникулах?
Так что же делать?
От волшебных сказок до экшена: что посмотреть сыктывкарцам на новогодних каникулах
Вы прекрасно встретили бой курантов, погуляли с друзьями и съели все салаты. Запланированные мероприятия посетили, встретились с родней – чем же заняться дальше? Редакция издания “Про Город Сыктывкар” предлагает вам устроить марафон просмотра фильмов с компанией или в одиночку! В нашей подборке новинки и знакомая всем классика: выбирайте то, что по душе.
Алиса в стране чудес (6+).

Обычная школьница попадает в мир Шляпника и Чеширского Кота. Фэнтези с Анной Пересильд и Милошем Биковичем.
Мажор в Дубае (16+)

Игорь Соколовский прочно обосновался в Сочи. Хорошая жизнь, любимая дочь, друзья и близкие. Но один из его товарищей решает отправиться в Дубай в поисках легких денег. Но надежный план быстро начинает трещать по швам, а сам парень попадает в серьезные неприятности. Соколовский скрепя сердце отправляется на подмогу. Впереди его ждут драки и гонки в пустыне, борьба с международными мошенниками и много адреналина!
Елки 12 (12+)

В канун Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о расставании родителей, отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде. Его путешествие окажется полным неожиданных встреч, опасностей и испытаний. Родители бросаются на поиски сына, но смогут ли они все исправить до того, как часы пробьют двенадцать?
Наш папа – Дед Мороз! (16+).

Несостоявшийся актер Фёдор перед Новым годом наряжается в Деда Мороза, чтобы заработать денег на операцию брату. Дети в одной из квартир, куда он приходит, решают, что он должен влюбиться в их маму.
Чебурашка: Новый год (6+) и Чебурашка 2.

Гена и Чебурашка погружаются в веселую новогоднюю суету. Что они подготовят в подарок друг другу? Душевная праздничная короткометражка с героями популярной киносказки. Вторая же часть фильма повествует о тайном побеге Чебурашки вместе с Соней и Гришей, где их ждут невероятные пейзажи и захватывающие, но опасные приключения.
