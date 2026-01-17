Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Наталья Бехтерева говорила, что эти 3 вещи мать никогда не должна прощать взрослым детям. Запомните их раз и на всю жизнь

Наталья Бехтерева говорила, что эти 3 вещи мать никогда не должна прощать взрослым детям. Запомните их раз и на всю жизньФото из архива "ПроГорода"

Безусловная материнская любовь – тезис, ставший почти бесспорным. Но что говорит об этом психология и забота о себе? Известный нейробиолог Наталья Бехтерева, посвятившая жизнь изучению мозга, выделила три деструктивных паттерна поведения взрослых детей, которые матери просто необходимо остановить ради сохранения своего психического и физического здоровья. Речь идёт не о жёсткости, а о мудрости и осознанном взгляде на отношения, словно о построении прочного фундамента для будущего.

Хроническое обесценивание: слова, ранящие острее стали

Представьте, что плоды вашего труда — проект, над которым вы трудились долгие годы, систематически подвергаются резкой критике или насмешкам. Именно это происходит, когда взрослый ребёнок постоянно обесценивает чувства, переживания или достижения матери, словно намеренно разрушая хрупкую постройку. Нейробиология подтверждает: регулярные вербальные "уколы" — завуалированные под "шутку" колкости, критика внешности, интеллектуальных способностей или решений — формируют в мозгу устойчивые очаги напряжения.

Они активируют миндалевидное тело, "центр страха", и буквально перенастраивают нейронные связи, закрепляя у матери ощущение неполноценности и постоянную тревогу, словно накладывая отпечаток на самую суть личности. Прощение такого поведения — равносильно предоставлению разрешения на дальнейшее разрушение собственной самооценки.

Эмоциональный вакуум: игнорирование как квинтэссенция отвержения

Эволюционно мозг человека настроен воспринимать социальную изоляцию как угрозу существованию, словно отлучение от племени. Когда взрослые дети намеренно игнорируют мать— не снимают трубку, игнорируют сообщения на протяжении недель, отказываются от встреч без видимых причин, — они активируют в её психике те же разрушительные механизмы, что и при физическом ущербе.

Дело не только в обиде. Это глубокая, всепоглощающая неприязнь, которая приводит к эмоциональному истощению, тревожности и, в ряде случаев, к физическим заболеваниям, словно яд, медленно отравляющий организм. Допускать такое отношение — означает мириться со скрытой агрессией, которая подтачивает основу безопасности и ощущения значимости.

Токсичная эксплуатация: нарушение личностных границ под маской нужды

Речь идёт не о закономерной взаимопомощи, а о выстроенной системе, в которой мать рассматривается исключительно как бездонный ресурс, словно вечный двигатель. Это непрекращающиеся денежные запросы без стремления к самообеспечению, разрушительные ситуации, в которые ребёнок вовлекает родителя, или полное отторжение личных границ — от незваных советов до принятия решений за мать без её одобрения.

Подобные отношения лишают женщину права на автономность, отдых и личное пространство. С точки зрения нейробиологии, постоянное чувство ответственности за взрослого человека и отсутствие контроля над собственными ресурсами приводит к продолжительному перенапряжению, повышая риск эмоционального выгорания и когнитивных нарушений, словно стирание личности под гнётом чужих проблем.

Вместо эпилога: установление чётких границ — это не прекращение любви, а переход на новую, здоровую ступень взаимоотношений, словно открытие новой главы в книге жизни. Это проявление уважения прежде всего к себе, а также к взрослому ребёнку, которому необходимо научиться самостоятельно нести ответственность за свою жизнь. Нейропластичность мозга позволяет восстановиться даже после продолжительного токсичного воздействия, и первый шаг на этом пути— отказ допускать неприемлемое.

Напомним, ранее мы писали что в старости пригодятся не друзья, не дети, не муж и не жена, а эти 4 вещи — полезно знать и молодым, и старым и 5 вещей, которые никогда нельзя отдавать своим детям и внукам. Должны знать все бабушки и дедушки.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+