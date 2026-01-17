В Коми за период новогодних каникул не выявили незаконных рубок новогодних елей
- 08:45 17 января
- Инесса Богатая
Минприроды региона отчиталось об итогах традиционной профилактической акции, направленной на защиту молодых хвойных деревьев в предновогодний период. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Соблюдение экологического законодательства является ключевым аспектом национального проекта "Экологическое благополучие".
По данным министерства, в этом году жители региона оформили свыше пяти тысяч договоров купли-продажи, что дало возможность законно приобрести 5454 новогодние ели.
Акцент делался на информирование граждан о законных способах приобретения новогодних деревьев и об ответственности за нарушение лесного законодательства.
"Леса республики находились под пристальным вниманием на протяжении всех предновогодних недель. Госинспекторы совместно с полицией проводили регулярные проверки. Для повышения эффективности патрулирования были сформированы мобильные группы. Всего было проведено 1354 рейда, включая 105 совместных с сотрудниками полиции", - отметил глава Минприроды Роман Полшведкин.
Предпринятые меры позволили обеспечить сохранность хвойных насаждений и избежать незаконных вырубок в период новогодних праздников.
