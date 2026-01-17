В Коми за период новогодних каникул не выявили незаконных рубок новогодних елей

Минприроды региона отчиталось об итогах традиционной профилактической акции, направленной на защиту молодых хвойных деревьев в предновогодний период. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Соблюдение экологического законодательства является ключевым аспектом национального проекта "Экологическое благополучие".

По данным министерства, в этом году жители региона оформили свыше пяти тысяч договоров купли-продажи, что дало возможность законно приобрести 5454 новогодние ели.

Акцент делался на информирование граждан о законных способах приобретения новогодних деревьев и об ответственности за нарушение лесного законодательства.