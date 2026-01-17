Логотип новостного портала Прогород
Сыктывкарцам рассказали, кто должен чинить почтовые ящики в подъездах

Читатели «Про Города» из числа жильцов многоквартирных домов регулярно жалуются в нашу редакцию на порчу почтовых ящиков в подъездах. Кто отвечает за их сохранность, починку и замену, а также на чьи плечи должны ложиться эти внеплановые расходы - выяснила корреспондент «Про Города».

Как сообщили нашему зданию в региональном центре «ЖКХ Контроль» по Республике Коми, почтовые ящики являются собственностью владельцев квадратных метров в многоквартирном жилфонде. И поэтому именно сами хозяева жилплощади обязаны следить за сохранностью своего почтового ящика.

«А если с ним что-то случилось, например, сломан замок, погнута дверца, деформирован каркас или произведён поджог, собственник квартиры должен сам профинансировать затраты на восстановление либо замену своего имущества», - пояснили нашим читателям в «ЖКХ Контроле».

Как правило, такой вид работ заказывают управленцам жилфондом, чтобы заменяемые почтовые ящики не отличались от текущих. К тому же у управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК больше возможностей по приобретению и установке таких объектов, пояснили нашему зданию в региональном центре.

И добавили, что жильцы с активной гражданской позиции не жалеют средств на установку в подъездах камер видеонаблюдения: как минимум в тамбуре и холле, а также на лестничной клетке того этажа, где висят почтовые ящики. Это важно для того, чтобы фиксировать правонарушения и оперативно находить с помощью полиции вандалов в случае порчи почтовых ящиков. За такие деяния грозит привлечение к ответственности. Главное же - с них можно взыскать расходы в качестве компенсации за восстановление испорченного ящика либо за покупку нового.

«Тотальная замена почтовых ящиков одновременно для всех жителей подъезда в рамках текущего ремонта мест общего пользования возможна, но только по предварительной договоренности со своей компанией или товариществом и положительным голосованием по этому вопросу повестки дня на общем собрании собственников, когда принимается решение о проведении ремонтных работ и утверждении их сметы», - подытожили в регцентре.

Галина СЕРГЕЕВА

