Пластический хирург или косметолог: кто победит в битве за молодость

Какова роль косметолога в тандеме с пластическим хирургом?

— Наша работа начинается задолго до операции. Мы улучшаем качество кожи курсами биоревитализации или плазмотерапии — увлажненная, плотная кожа с хорошим тургором легче переносит вмешательство и сокращает реабилитацию. Важно укрепить сосуды лазером при куперозе и снять воспаление. Мы готовим ткани к операции для достижения наилучшего результата. А после операции с первых же дней боремся с отеками и гематомами с помощью микротоков и светотерапии. Далее восстанавливаем кожу щадящей биоревитализацией, а на этапе заживления работаем с рубцами лазером и плазмотерапией.



В чем главная синергия?

— Мы постоянно взаимодействуем. Если на консультации я вижу, что возрастные изменения еще не критичны, мы корректируем их косметологией. Но если понимаю, что без операции не достигнуть желаемого результата — направляю к хирургу. А после хирургического вмешательства мы “дорабатываем” качество кожи. Это и есть идеальный цикл.



Можно ли избежать операции с помощью косметологии?

— Качественная регулярная косметология — лучшая стратегия отсрочки операции. Пока изменения не выражены, мы поддерживаем тонус кожи и контуры, отодвигая необходимость в операции. Плюс делаем акцент на качественный домашний уход. Подбираем профессиональную косметику, которая работает в том же направлении, что и наши процедуры в клинике. Также такой подход позволяет не просто «продлить» эффект операции, а приумножить его, сохраняя кожу молодой и свежей, пока надежный анатомический каркас выполняет свою работу.



Так кто же круче? Ответ прост: эффективнее тот подход, который правильно сочетает возможности обоих специалистов. В современной эстетической медицине побеждает не один специалист, а командный подход, где пластический хирург и врач косметолог предлагают пациенту комплексное решение для сохранения молодости и красоты на всех уровнях.



Этот подход практикуют в многопрофильном медицинском центре “Эллада”. Объединяя под одной крышей передовое оснащение, новейшие технологии и специалистов ключевых направлений — от пластической хирургии и косметологии до оториноларингологии, гинекологии и собственного процедурного кабинета— “Эллада” создаёт уникальную экосистему для комплексного подхода к красоте и здоровью.

