Пластический хирург или косметолог: кто победит в битве за молодость

В мире эстетической медицины часто возникает вопрос: кто “круче” — пластический хирург или косметолог? На самом деле, преображение сегодня — это не выбор между косметологическими процедурами и пластической операцией, а их симбиоз. Все популярнее становится философия “омоложения без узнаваемых признаков вмешательства”. Она и рождает главный бьюти-тренд — мощный тандем пластического хирурга и врача-косметолога. Специалисты Центра медицины и косметологии “Эллада” рассказали об инновациях в клинике и совместной работе.

 
 
 
Сергей Костицын, заведующий отделением пластической хирургии, врач-пластический хирург, действующий член ОПРЭХ России. Стаж 24 года
Какие самые яркие инновации ждут ваших пациентов в ближайшем будущем?
 —  Наша клиника приобрела уникальный для региона аппарат — пьезотом, или, как его часто называют, пьезонож. Это настоящая революция в ринопластике, которая позволит нам в ближайшее время выйти на новый уровень работы. Пьезонож обеспечивает минимальную травматизацию тканей, но при этом позволяет достичь блестящего, прогнозируемого результата с радикальным снижением риска осложнений.

Ринопластика — одна из самых востребованных операций. Почему именно для нее так важен этот аппарат?
 —  Спрос огромный: от последствий травм до чисто эстетических запросов, особенно у молодых девушек, которые мечтают скорректировать форму носа. Ринопластика — операция сложная, и главная ее сложность — в предсказании идеального результата. Пьезонож эту задачу решает. Он улучшает прогноз, позволяя нам с хирургической точностью воплощать в жизнь тот самый образ, который хочет видеть пациент. И это касается как женщин, так и мужчин.

Насколько сокращается период восстановления с помощью этой технологии?
 — Значительно! После любой операции неизбежны отек и гематомы. Пьезонож минимизирует их выраженность. Поскольку воздействие более щадящее и контролируемое, ткани травмируются меньше. Как следствие — отек и синяки не так ярко выражены и проходят гораздо быстрее. Это значит, что человек может вернуться к социально активной жизни в максимально сжатые сроки.

Однако даже самый совершенный инструмент — это лишь часть уравнения. Технология решает “как” сделать процедуру эффективнее и безопаснее, но не отвечает на ключевые вопросы: “что” именно нужно пациенту и “когда” оптимально применять тот или иной метод.
 
 
 
 
Дмитрий Бушмелев, врач-пластический хирург, сертифицированный тренер APTOS, действующий член ОПРЭХ России. Стаж 24 года
Как выглядит идеальный путь пациента к сохранению молодости?
 — Для меня он всегда начинается с диагностики. На каждой консультации я задаю себе один вопрос: “Есть ли у этого человека прямые показания к операции?”. Если да — мы действуем. А сразу после операции я передаю пациента в надежные руки наших косметологов. Их задача — ускорить реабилитацию, максимально сократить период синяков и отеков, используя специальные аппаратные и инъекционные методики. Если же я изначально не вижу необходимости в хирургическом вмешательстве, то направляю пациента к врачу косметологу. И только когда ресурсы косметологии будут исчерпаны, наступит время для операции.

Где ваш тандем работает наиболее ярко?
 — Возьмем, к примеру, блефаропластику или коррекцию птоза. Все зависит от исходных данных кожи. Если у пациента есть склонность к отекам и синякам, мы заранее предполагаем, что реабилитация может быть длительной. Пациент в идеале должен сначала начать с косметолога: сеансы биоревитализации, специальные препараты подготовят кожу. В таком случае, после операции мы видим минимальные отеки и синяки.

Если пластический хирург создает устойчивый “каркас” красоты, то именно косметолог становится его главным “хранителем”. Чтобы понять как эта синергия работает на практике и почему она незаменима, стоит обратиться к мнению самого специалиста.
 
 
 
 
Анна Абрамовская, заведующая отделением косметологии, врач-дерматолог, косметолог, трихолог.
Какова роль косметолога в тандеме с пластическим хирургом?
 — Наша работа начинается задолго до операции. Мы улучшаем качество кожи курсами биоревитализации или плазмотерапии — увлажненная, плотная кожа с хорошим тургором легче переносит вмешательство и сокращает реабилитацию. Важно укрепить сосуды лазером при куперозе и снять воспаление. Мы готовим ткани к операции для достижения наилучшего результата. А после операции с первых же дней боремся с отеками и гематомами с помощью микротоков и светотерапии. Далее восстанавливаем кожу щадящей биоревитализацией, а на этапе заживления работаем с рубцами лазером и плазмотерапией.

В чем главная синергия?
 —  Мы постоянно взаимодействуем. Если на консультации я вижу, что возрастные изменения еще не критичны, мы корректируем их косметологией. Но если понимаю, что без операции не достигнуть желаемого результата — направляю к хирургу. А после хирургического вмешательства мы “дорабатываем” качество кожи. Это и есть идеальный цикл.

Можно ли избежать операции с помощью косметологии?
 — Качественная регулярная косметология — лучшая стратегия отсрочки операции. Пока изменения не выражены, мы поддерживаем тонус кожи и контуры, отодвигая необходимость в операции. Плюс делаем акцент на качественный домашний уход. Подбираем профессиональную косметику, которая работает в том же направлении, что и наши процедуры в клинике. Также такой подход позволяет не просто «продлить» эффект операции, а приумножить его, сохраняя кожу молодой и свежей, пока надежный анатомический каркас выполняет свою работу.

Так кто же круче? Ответ прост: эффективнее тот подход, который правильно сочетает возможности обоих специалистов. В современной эстетической медицине побеждает не один специалист, а командный подход, где пластический хирург и врач косметолог предлагают пациенту комплексное решение для сохранения молодости и красоты на всех уровнях.

Этот подход практикуют в многопрофильном медицинском центре “Эллада”. Объединяя под одной крышей передовое оснащение, новейшие технологии и специалистов ключевых направлений — от пластической хирургии и косметологии до оториноларингологии, гинекологии и собственного процедурного кабинета— “Эллада” создаёт уникальную экосистему для комплексного подхода к красоте и здоровью.
 
 
