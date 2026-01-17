В Коми проверят уровень жизни населения

С 17 по 30 января Росстат проводит выборочное наблюдение за деньгами граждан и их вовлеченностью в социальные программы. Цель исследования – получить актуальную информацию об условиях проживания россиян, их потребностях, способах управления финансами и организации повседневной жизни.

В Республике Коми социологическое изучение затронет 504 семьи из 17 населенных пунктов, отобранных методом случайной выборки. В основе исследования лежит опрос представителей разных социальных групп.