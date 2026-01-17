В Коми проверят уровень жизни населения
- 12:45 17 января
- Инесса Богатая
С 17 по 30 января Росстат проводит выборочное наблюдение за деньгами граждан и их вовлеченностью в социальные программы. Цель исследования – получить актуальную информацию об условиях проживания россиян, их потребностях, способах управления финансами и организации повседневной жизни.
В Республике Коми социологическое изучение затронет 504 семьи из 17 населенных пунктов, отобранных методом случайной выборки. В основе исследования лежит опрос представителей разных социальных групп.
Полученные данные используют для совершенствования социальной политики, оценки текущей ситуации в обществе и разработки мер по сокращению неравенства в доходах населения. Особое внимание уделят вопросам адресной поддержки нуждающихся, борьбы с бедностью среди семей с детьми, работающих граждан, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями, а также снижению разрыва в доходах между регионами.
Комистат гарантирует полную конфиденциальность собранных данных. Информация будет использована исключительно в обобщенном виде для анализа итогов наблюдения.
Напомним, ранее сообщалось, что Республика Коми представит свой потенциал на выставке "Россия".