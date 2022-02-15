Закон о статусе столицы Коми: «Pro Город» разобрался, зачем он нужен и чем поможет городу

17 февраля на первом заседании V сессии Госсовета снова рассмотрят закон «О статусе столицы Республики Коми». В декабре 2021 года инициатива уже прошла голосование, однако в итоге законопроект отправили на доработку. «Pro Город Сыктывкар» собрал воедино всю информацию о законе и о том, как он способен повлиять на жизни жителей пока еще неофициальной столицы Республики Коми.

Зачем нужен закон «О статусе столицы Республики Коми»?

Согласно статье 69 Конституции Коми, Сыктывкар уже считается столицей. Однако закон о статусе все же нужен для того, чтобы формально установить правовое положение города. Такой закон уже был принят в 1998 году, но утратил силу в 2008-м. Закон «О статусе столицы Республики Коми» необходим, чтобы Сыктывкар получил официальный статус столицы и обрел возможность дополнительного федерального финансирования. Это позволит городу легко становиться организатором крупнейших республиканских мероприятий, а также запрашивать средства из федерального бюджета для нужд республики.

Предыстория

Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова сообщила, что пришла пора вновь принимать закон «О статусе столицы Республики Коми» еще в начале 2021 года. Глава города отмечала, что это особенно важно в преддверии 100-летия Республики Коми. Однако пандемия коронавируса внесла свои правки в планы властей, поэтому обсуждение законопроекта произошло лишь в декабре 2021 года и перерасло в громкий скандал.

Проект закона «О статусе столицы Республики Коми» приняли во втором чтении 15 декабря 2021 года. Однако по неизвестной причине председатель Госсовета Сергей Усачёв вернул его к голосованию спустя полчала после принятия. В итоге закон отправили на доработку в комитет по законодательству и местному самоуправлению, а несколько депутатов Госсовета обратились в прокуратуру с требованием оценить действия председателя, поскольку повторное голосование считали нелегитимным.

Депутат Госсовета Виктор Воробьёв сообщил изданию «Pro Город Сыктывкар», что уже получил ответ из прокуратуры.

«Направили информационное письмо с предложением более четко урегулировать процедуру рассмотрения при возвращении к ранее рассмотренным вопросам повестки. Владимир Жариков уже внес соответствующий проект», — поделился депутат.

Из чего состоит закон «О статусе столицы Республики Коми»?

Всего в законе пять статей:

первая официально определяет Сыктывкар как столицу Коми;

во второй статье рассказывается о функциях столицы;

третья статья посвящена полномочиям органов власти, полномочия мэрии при этом описаны отдельно;

в четвертой статье описано три источника финансирования Сыктывкара как столицы Коми;

последняя, пятая статья сообщает о том, когда закон вступит в силу: спустя 10 дней после того, как его официально опубликуют.

Стоит отметить, что именно третья статья стала камнем преткновения прошлого голосования и именно в нее внесли главные изменения в процессе доработки закона. Источников предполагаемого финансирования стало три, к ним добавили отчисления от налогов:

средства, предусмотренные решением о бюджете муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на очередной финансовый год и плановый период;

субсидии, предусматриваемых в государственных программах Республики Коми, региональных программах, на мероприятия, направленные на содействие реализации городом Сыктывкаром функций столицы Республики Коми;

дополнительный норматив отчислений от налогов, подлежащих зачислению в соответствии с законодательством Российской Федерации в бюджет Республики Коми, устанавливаемого законом Республики Коми о республиканском бюджете.

Мнения экспертов о законопроекте

Виктор Воробьёв, депутат Госсовета