В ДНР министр из Коми и новый глава Минсельхоза: кадровые перестановки за неделю

фото из архива "Про Город Сыктывкар" / Бывший глава Минсельхоза Коми рассказывает журналистам о птичьем гриппе в 2023 году

27 апреля экс-министр экономического развития, промышленности и транспорта Коми Евгений Пономаренко опубликовал на своей странице прощальный пост. Этот же день стал последним в должности главы регионального ведомства.

Тогда Евгений Пономаренко написал, что благодарен республике за колоссальный опыт.

"С командой нашего многопрофильного министерства мы решали огромное количество сложных и интересных задач, и все на благо жителей Коми. Мы радовались успехам, одобренным проектам и решениям, вместе расстраивались, если что-то не получалось, но никогда не сдавались и работали дальше", – сообщил бывший министр.

В конце он пообещал обязательно вернуться в регион. Однако 15 мая появилась информация, что Евгений Пономаренко получил должность министра Минпромторга Донецкой Народной Республики. Такую новость разместило на своем сайте правительство ДНР.

Отметим, что с момента его ухода из Коми прошло лишь чуть больше двух недель. Бывший глава регионального минэка родом из Уфы. Некоторое время он работал в должности замдиректора департамента федерального Минпромторга. С 5 сентября 2022 года он стал исполнять обязанности министра экономического развития республики. Пару месяцев спустя он избавился от приставки "и. о.". Сейчас его должность в регионе занимает Евгений Мазур – бывший глава "Мой бизнес Коми".

В тот же день – 15 мая, стало известно, что министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Ильдар Андарьянов покинул место работы. Исполнять обязанности главы ведомства стала его заместитель Надежда Усова. Свою должность бывший министр получил чуть больше года назад. В отличие от экс-руководителя регионального Минэка, Ильдар Андарьянов пообещал остаться в Республике Коми, так как по его словам, он "давно здесь укоренился".