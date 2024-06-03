Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Жители Эжвы около суток оставались без света

Жители Эжвы около суток оставались без светаФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Жители Эжвы около суток оставались без света. Однако уже сегодня, 3 июня, электричество вновь появилось в квартирах горожан. Электроснабжение возобновили на улицах Борисова, Космонавтов, Комарова, а также на проспекте Бумажников в Эжвинском районе.

Напомним, ранее сообщалось, что причиной временного прекращения электроснабжения стала проблема с кабельной линией 6 кВ.
По информации, предоставленной пресс-службой "Россети Северо-Запад" в Коми, специалисты выехали на место аварии сразу после сигнала от граждан. И уже к 3: 33 3 июня работу электросетей полностью восстановили.

Представители компании также отметили, что в случае возникновения проблем с электроснабжением для жителей региона доступна бесплатная "горячая линия": 8-800-220-0-220. Телефон работает круглосуточно.

Напомним, ранее в Ухте более 200 домов остались без электричества.

...

  • 0

Популярное

Последние новости