Жители Эжвы около суток оставались без света. Однако уже сегодня, 3 июня, электричество вновь появилось в квартирах горожан. Электроснабжение возобновили на улицах Борисова, Космонавтов, Комарова, а также на проспекте Бумажников в Эжвинском районе.

Напомним, ранее сообщалось, что причиной временного прекращения электроснабжения стала проблема с кабельной линией 6 кВ.

По информации, предоставленной пресс-службой "Россети Северо-Запад" в Коми, специалисты выехали на место аварии сразу после сигнала от граждан. И уже к 3: 33 3 июня работу электросетей полностью восстановили.