Жители Эжвы около суток оставались без света
- 08:30 3 июня
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- Татьяна Зубова
Жители Эжвы около суток оставались без света. Однако уже сегодня, 3 июня, электричество вновь появилось в квартирах горожан. Электроснабжение возобновили на улицах Борисова, Космонавтов, Комарова, а также на проспекте Бумажников в Эжвинском районе.
Напомним, ранее сообщалось, что причиной временного прекращения электроснабжения стала проблема с кабельной линией 6 кВ.
По информации, предоставленной пресс-службой "Россети Северо-Запад" в Коми, специалисты выехали на место аварии сразу после сигнала от граждан. И уже к 3: 33 3 июня работу электросетей полностью восстановили.
Представители компании также отметили, что в случае возникновения проблем с электроснабжением для жителей региона доступна бесплатная "горячая линия": 8-800-220-0-220. Телефон работает круглосуточно.
Напомним, ранее в Ухте более 200 домов остались без электричества.