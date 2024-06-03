Дождались. Голикова пояснила каким будет новый размер пенсий, в том числе у работающих

Летом 2024 года, в России, люди, которые не работают, могут рассчитывать на повышение размера страховой пенсии по старости до рекордных 18 тысяч рублей

Этот план вызвал бурные дискуссии после публикации проекта бюджета с деталями о повышении выплат.