Ветеран ВОВ из Сыктывдинского района отмечает 101 день рождения
- 14:30 2 июня
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- Белла Лебедева
Глава Сыктывдинского района отметила не только его выдающийся вклад в военные действия, но и его значимость в послевоенной жизни района.
Любовь Доронина, глава Сыктывдинского района, в своем посте в социальной сети "ВКонтакте", поздравила ветерана Великой Отечественной войны Ивана Ладанова по случаю его 101-го дня рождения.
В своем сообщении Л.Доронина описывает, как в годы войны И.Ладанов прошел через ряд значимых сражений, начиная от Ленинграда и заканчивая освобождением Восточной Пруссии, а также Литвы и Латвии. Он был одним из тех, кто сражался в Сталинграде и участвовал в освобождении Мелитополя и Севастополя, внося вклад в освобождение Украины от нацистских захватчиков.
После войны Иван Ладанов продолжил свой труд на благо общества, работая в лесной и производственной сферах Сыктывдинского района. Глава района подчеркнула, что его трудовая деятельность получила высокую оценку на республиканском уровне и в масштабах всей страны.
В своем поздравлении Любовь Доронина выразила искренние пожелания Ивану Ладанову здоровья, благополучия и бодрости духа. Она также выразила надежду, что его дни будут наполнены теплотой, заботой и вниманием со стороны родных и близких.