Ветеран ВОВ из Сыктывдинского района отмечает 101 день рождения

Глава Сыктывдинского района отметила не только его выдающийся вклад в военные действия, но и его значимость в послевоенной жизни района.

Любовь Доронина, глава Сыктывдинского района, в своем посте в социальной сети "ВКонтакте", поздравила ветерана Великой Отечественной войны Ивана Ладанова по случаю его 101-го дня рождения.