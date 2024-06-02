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При возгорании квартиры в многоэтажном доме в Жешарте пострадал мужчина

При возгорании квартиры в многоэтажном доме в Жешарте пострадал мужчинаФото ГУ МЧС по Коми

В Усть-Вымском районе произошло возгорание в одной из квартир многоэтажного жилого дома в поселке Жешарт.

Огнеборцы оперативно справились с пожаром, локализовав его на площади всего 9 квадратных метров. В результате инцидента был спасен мужчина, родившийся в 1972 году; его госпитализировали с ожогами. Кроме того, из здания были эвакуированы десять человек.

Для тушения пожара были задействованы двенадцать пожарных, включая четырех сотрудников МЧС, и три единицы пожарной техники. По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

Этот инцидент произошел в тот же день, когда в Ухте возникло возгорание на нефтеперерабатывающем предприятии. В связи с этими событиями Главное управление МЧС России по Республике Коми напоминает и призывает всех граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы предотвратить подобные происшествия в будущем.

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