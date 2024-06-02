В Ухте пьяный лихач устроил ДТП

Фото ГИБДД Коми

Водитель 1981 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль мотоцикла "Днепр 11" и начал движение по поселку Гажаяг. В Ухте произошло дорожно-транспортное происшествие, вызванное действиями нетрезвого мотоциклиста. Об этом сообщает ГИБДД МВД по Республике Коми. Событие произошло 1 июня, примерно в 12:50 дня. Мужчина, родившийся в 1981 году, находясь под воздействием алкоголя, решил поехать на мотоцикле "Днепр 11". Это произошло в поселке Гажаяг.

Трагедия развернулась напротив дома №19, где мотоциклист потерял контроль над управлением и столкнулся с опорой линии электропередачи. В результате аварии водитель получил серьезные травмы: черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и закрытый перелом ключицы, после чего был госпитализирован. Важно отметить, что в момент ДТП мотоциклист не использовал защитный мотошлем.

Отмечается, что мотоциклист уже девять раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, хотя в последний год нарушений не было. Также у него не было водительского удостоверения. После происшествия его транспортное средство было отправлено на специализированную стоянку.