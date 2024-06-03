Появились новые фото и видео страшного пожара в частном доме Сыктывкара

Фото "БНК"

Вчера, 2 июня, в микрорайоне Чит Сыктывкара горел частный деревянный дом. Кадры с места событий попали в объектив очевидцев происшествия.

Как уточняют свидетели пожара, возгорание произошло ближе к вечеру. На место незамедлительно прибыли спасательные службы, в том числе полиция и пожарные. Несмотря на работу огнеборцев, пламя в считанные минуты охватило всю постройку. На момент ликвидации огня от дома фактически ничего не осталось.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Подробности выясняются. Видео смотрите в нашем телеграм-канале.