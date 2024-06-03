Появились новые фото и видео страшного пожара в частном доме Сыктывкара
- 07:00 3 июня
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- Татьяна Зубова
Вчера, 2 июня, в микрорайоне Чит Сыктывкара горел частный деревянный дом. Кадры с места событий попали в объектив очевидцев происшествия.
Как уточняют свидетели пожара, возгорание произошло ближе к вечеру. На место незамедлительно прибыли спасательные службы, в том числе полиция и пожарные. Несмотря на работу огнеборцев, пламя в считанные минуты охватило всю постройку. На момент ликвидации огня от дома фактически ничего не осталось.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Подробности выясняются. Видео смотрите в нашем телеграм-канале.
Напомним, в этот же день в Ухте произошел крупный Пожар на НПЗ. В результате происшествия погибли сотрудники предприятия. Ситуацию взял на контроль губернатор региона Владимир Уйба. В обращении к гражданам он заверил, что пожар не связан с атакой беспилотников, а причина - возгорания нарушение техники безопасности.