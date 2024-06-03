Пожар на ухтинском НПЗ взяли на контроль в Следственном комитете России
- 07:30 3 июня
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- Татьяна Зубова
Пожар на НПЗ в Ухте взяли на контроль в Следственном комитете России. Официальный релиз появился на портале Информационного центра ведомства.
Напомним, вчера, 2 июня, на нефтеперерабатывающем заводе города при проведении плановых технических работ произошло возгорание, в результате чего погибли два сотрудника, ещё несколько человек пострадали.
В региональном управлении Следственного комитета по факту возгорания возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов".
В настоящий момент проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий. Устанавливаются причины случившегося.
Глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение в кратчайшие сроки предоставить доклад о ходе расследования дела, уточняется в пресс-релизе.