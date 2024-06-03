Пожар на ухтинском НПЗ взяли на контроль в Следственном комитете России

Пожар на НПЗ в Ухте взяли на контроль в Следственном комитете России. Официальный релиз появился на портале Информационного центра ведомства.

Напомним, вчера, 2 июня, на нефтеперерабатывающем заводе города при проведении плановых технических работ произошло возгорание, в результате чего погибли два сотрудника, ещё несколько человек пострадали.