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Пожар на ухтинском НПЗ взяли на контроль в Следственном комитете России

Пожар на ухтинском НПЗ взяли на контроль в Следственном комитете РоссииФото регионального управления Следственного комитета

Пожар на НПЗ в Ухте взяли на контроль в Следственном комитете России. Официальный релиз появился на портале Информационного центра ведомства.

Напомним, вчера, 2 июня, на нефтеперерабатывающем заводе города при проведении плановых технических работ произошло возгорание, в результате чего погибли два сотрудника, ещё несколько человек пострадали.

В региональном управлении Следственного комитета по факту возгорания возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов".

В настоящий момент проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий. Устанавливаются причины случившегося.

Глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение в кратчайшие сроки предоставить доклад о ходе расследования дела, уточняется в пресс-релизе.

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