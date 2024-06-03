Жара и грозы: погода в Коми 3 июня

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Стало известно, какой будет погода в Коми в первый понедельник лета. По информации специалистов регионального ЦГМС, в этот день на территории республики установится переменная облачность. В ночное время суток местами прогнозируют кратковременный дождь с грозой, а западные и центральные районы накроет туман. Днем в северной части Коми осадков преимущественно не будет, в южных, напротив, местами возможен небольшой кратковременный дождь и даже гроза. Ветер восточной четверти, на юго-западе западный, юго-западный с переходом на восточный, северо-восточный. Его скорость составит около 4-9 метров в секунду.

В южных районах Коми сегодня по-настоящему летняя погода - синоптики обещают здесь до +25....+30С днем и около +7... +12 С ночью. На севере региона ночью температура не превысит +1... +6С, на северо-востоке и вовсе подморозит до -1... -6С. Днем столбик термометра поднимется до +12... +14С. Холоднее всего в Воркутинском районе - около -2... +3С.