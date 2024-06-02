Россияне отдохнут сразу 9 дней подряд: длинные выходные и сокращенная рабочая неделя в июне
- 17:01 2 июня
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- Служба новостей
Каждый год 12 июня жители России отмечают важный праздник - День России. В этот выходной можно провести время с близкими и друзьями и отдохнуть от работы.
В 2024 году День России выпадает на среду, поэтому рабочая неделя сократится с пяти до четырех дней для тех, кто работает по стандартному графику. Чтобы использовать праздничные дни по-максимумму, специалисты рекомендуют взять отпуск с 10, 11, 13 или 14 июня. Таким образом можно отдыхать девять дней подряд - с 8 по 16 июня включительно, из которых четыре будут выходными.
Право на отдых закреплено в Конституции Российской Федерации. Тем не менее, ежегодный оплачиваемый отпуск обеспечивается лишь тем сотрудникам, которые отработали по трудовому договору 6 месяцев и более.
После полугода непрерывной работы работодатель обязан предоставить работнику оплачиваемый отпуск в соответствии с утвержденным графиком. Этот график составляют за две недели до окончания текущего года. Сотрудник имеет право ознакомиться с ним и внести свои предложения.
12 июня станет последним нерабочим днем для россиян перед длительным периодом без государственных праздников. В следующий раз граждане смогут отдохнуть среди недели только в ноябре.