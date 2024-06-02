Жители Коми ежемесячно тратят в среднем по 26 тысяч рублей на потребительские нужды
- 16:30 2 июня
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- Белла Лебедева
Эти расходы включают в себя покупки продуктов питания (в том числе расходы на обеды и ужины вне дома), алкогольные напитки, непродовольственные товары и оплату различных услуг.
В 2023 году в Республике Коми среднемесячные траты каждого жителя на потребительские нужды достигли 25,9 тысяч рублей, что на 15% превышает показатели предыдущего года, как указывает свежий отчет Комистата.
Домохозяйства, в составе которых нет детей младше 16 лет, тратят в среднем на 8,6 тысяч рублей меньше по сравнению с семьями с детьми. При этом затраты на промышленные товары увеличились на 27% по сравнению с предыдущим годом, но доля этих трат варьируется в зависимости от уровня дохода домохозяйств. Например, у наиболее обеспеченных домохозяйств расходы на непродовольственные товары составляют 48% от всех потребительских расходов, тогда как у домохозяйств с низкими доходами этот показатель равен лишь 22%. Основная часть трат на непродовольственные товары у более богатых семей приходится на транспортные средства и сопутствующие товары, в то время как семьи с меньшими доходами больше тратят на одежду и обувь.
При анализе расходов на продукты питания для домашнего потребления, выяснилось, что низкодоходные домохозяйства тратят на это 48% от всех своих потребительских расходов, в то время как у богатых домохозяйств этот показатель составляет всего 21%. В абсолютных значениях это различие еще более заметно: в среднем один член низкодоходной семьи тратит на питание 4,8 тысячи рублей в месяц, в то время как в более обеспеченных семьях этот показатель составляет 10,4 тысячи рублей. В семьях с детьми эти расходы среднем равны 6,5 тысячи рублей, а в семьях без детей — 9,6 тысячи рублей.