Жители Коми ежемесячно тратят в среднем по 26 тысяч рублей на потребительские нужды

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Эти расходы включают в себя покупки продуктов питания (в том числе расходы на обеды и ужины вне дома), алкогольные напитки, непродовольственные товары и оплату различных услуг. В 2023 году в Республике Коми среднемесячные траты каждого жителя на потребительские нужды достигли 25,9 тысяч рублей, что на 15% превышает показатели предыдущего года, как указывает свежий отчет Комистата.

Домохозяйства, в составе которых нет детей младше 16 лет, тратят в среднем на 8,6 тысяч рублей меньше по сравнению с семьями с детьми. При этом затраты на промышленные товары увеличились на 27% по сравнению с предыдущим годом, но доля этих трат варьируется в зависимости от уровня дохода домохозяйств. Например, у наиболее обеспеченных домохозяйств расходы на непродовольственные товары составляют 48% от всех потребительских расходов, тогда как у домохозяйств с низкими доходами этот показатель равен лишь 22%. Основная часть трат на непродовольственные товары у более богатых семей приходится на транспортные средства и сопутствующие товары, в то время как семьи с меньшими доходами больше тратят на одежду и обувь.