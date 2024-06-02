Администрация Сыктывкара выкупит у жителей более 20 квартир

Этот процесс замедляет выполнение программы переселения, в результате чего многие жители аварийных домов продолжают жить в неблагоприятных условиях, ожидая решения своих дел.

Мэрия приняла ряд постановлений о конфискации земельных участков под многоквартирными домами, которые были признаны аварийными и подлежащими расселению, а в дальнейшем и сносу. Эти меры включают в себя также изъятие жилых помещений, расположенных в указанных домах. В документах за май упоминаются ссылки на судебные решения по гражданским делам, касающиеся изъятия собственности для муниципальных нужд, ведь некоторые жители не согласились с предложенной им компенсацией и обратились в суд, пишет БНК.