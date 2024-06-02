Администрация Сыктывкара выкупит у жителей более 20 квартир
- 19:15 2 июня
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- Белла Лебедева
Этот процесс замедляет выполнение программы переселения, в результате чего многие жители аварийных домов продолжают жить в неблагоприятных условиях, ожидая решения своих дел.
Мэрия приняла ряд постановлений о конфискации земельных участков под многоквартирными домами, которые были признаны аварийными и подлежащими расселению, а в дальнейшем и сносу. Эти меры включают в себя также изъятие жилых помещений, расположенных в указанных домах. В документах за май упоминаются ссылки на судебные решения по гражданским делам, касающиеся изъятия собственности для муниципальных нужд, ведь некоторые жители не согласились с предложенной им компенсацией и обратились в суд, пишет БНК.
В мае было опубликовано 22 постановления, касающихся изъятия жилых помещений по следующим адресам:
- улицы Пушкина, Октябрьского проспекта, 28-й Невельской дивизии, Печорской, Орджоникидзе, Серова, Зои Космодемьянской, Катаева, в населенных пунктах Дырнос, Краснозатонский, Верхняя Максаковка, Седкыркещ и Трехозерка.
Министр строительства и ЖКХ Коми, Андрей Чибисов, в ходе заседания республиканского правительства поднял вопрос о затягивании процесса переселения из-за юридических споров, связанных с оценкой стоимости жилья. Он утверждал, что некоторые юристы, которых он назвал «паразитирующими», стимулируют собственников недвижимости к оспариванию оценки стоимости их жилья. По мнению Чибисова, это не приносит никакой выгоды владельцам квартир, так как инфляция со временем уменьшает реальную стоимость возможной доплаты.