Не убирайте куртки: штормовые предупреждения, грозы и заморозки с минусовой температурой

Вместо ожидаемого летнего тепла, Россию накрыли резкие перепады температур, ливни, грозы, град, шквалистый ветер и даже заморозки, пишет progorod58.ru. Синоптики бьют тревогу:

Столкновение тёплых и холодных воздушных масс привело к образованию мощных фронтальных разделов, обуславливающих хаотичную погоду В ближайшие дни жителей Сибири, Урала и Юга страны ждут обильные осадки, грозы, град, ураганный ветер, а местами – пыльные бури. Ночью в некоторых регионах возможны заморозки до -5°C, днём же температура поднимется до +25°C. Особенно неблагоприятная погода ожидается в Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Туве, Краснодарском крае, а также в Кировской, Нижегородской, Псковской, Ленинградской и Ярославской областях.

Эксперты отмечают:, что подобные погодные аномалии – типичное явление для антициклонов, особенно в регионах с высокой теплопроводностью. Неустойчивость климата становится новой реальностью, к которой необходимо адаптироваться. Жителям важно следить за прогнозами погоды и быть готовыми к резким перепадам температур, стихийным бедствиям.

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