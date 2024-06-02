В Сосногорске выявили незаконно проживающего в стране мигранта с 2008 года

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Сосногорский городской суд принял решение оштрафовать и выдворить из России гражданина Туркменистана за нарушение условий его пребывания в стране. Как сообщает пресс-служба судов Коми, срок законного нахождения мужчины на территории Российской Федерации истек 17 апреля 2008 года, но несмотря на это, он продолжал проживать в России. Нарушение было выявлено 2 мая 2024 года во время проверки участковым полиции в Сосногорске.

В ходе судебного разбирательства мужчина признал свою вину в совершении административного правонарушения. Он уведомил суд о том, что на протяжении длительного времени проживает в поселке Нижний Одес вместе с женщиной, с которой у него сложились фактические брачные отношения, однако официально брак не зарегистрирован. Мужчина также обратился к суду с просьбой не выдворять его из страны.

Тем не менее, суд посчитал, что длительный срок просроченного пребывания, отсутствие официальных действий по продлению визы или регистрации, а также отсутствие зарегистрированных родственных связей на территории Российской Федерации делают необходимым назначение наказания. Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 2000 рублей и выдворению за пределы страны.