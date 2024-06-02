В Коми с начала 2024 года в пожарах погибли 35 человек
- 18:15 2 июня
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- Белла Лебедева
Основной причиной пожаров, в результате которых произошли человеческие жертвы, является неосторожное обращение с огнём.
С начала 2024 года в Республике Коми произошло 442 пожара, в результате которых погибли 35 человек, включая 25 мужчин и 10 женщин, как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Коми.
Анализируя общие причины возникновения пожаров в регионе, было выявлено, что наиболее частыми причинами являются:
- неосторожное обращение с огнем, что привело к 154 пожарам;
- нарушение требований устройства и эксплуатации электрооборудования, в результате чего произошло 124 пожара;
- нарушения, связанные с эксплуатацией печей и других теплопроизводящих установок, ставшие причиной 105 пожаров;
- нарушения при эксплуатации транспортных средств, которые привели к 17 пожарам.
В связи с частыми случаями возгораний Главное управление МЧС России по Республике Коми напоминает гражданам о необходимости соблюдения основных правил пожарной безопасности. К простым, но жизненно важным мерам относятся:
- избегание курения в постели или сидя в кресле;
- обязательное увлажнение сигаретных окурков перед их утилизацией, чтобы предотвратить возгорание в урнах с бумагой и другими горючими материалами;
- использование несгораемых контейнеров в качестве пепельниц вместо бумажных пакетов или коробок;
- запрет на выбрасывание окурков из окон и с балконов, так как они могут стать причиной пожара на нижних этажах;
- запрет на курение в гаражах и других вспомогательных помещениях.
Также рекомендуется установка в домах автономных пожарных извещателей, которые могут оперативно предупредить о возникновении дыма, издавая громкий звуковой сигнал. В случае обнаружения огня, гражданам следует незамедлительно обращаться за помощью, звоня по номерам 01 или 112.