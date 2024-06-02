Назван обновленный график выхода на пенсию - списки по годам

Решение о постепенном повышении пенсионного возраста в России было принято в 2018 году, как рассказал aif.ru (18+) доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. До этого возраст выхода на пенсию оставался неизменным с 1932 года. График изменения пенсионного возраста

Согласно утвержденному графику, возраст выхода на пенсию для различных возрастных групп изменился следующим образом:

Женщины 1964 года рождения и мужчины 1959 года рождения получили право выхода на страховую пенсию по старости в возрасте 55,5 и 60,5 лет соответственно.

Женщины 1965 года рождения и мужчины 1960 года рождения получили право выйти на пенсию в 56,5 и 61,5 лет соответственно.

Женщины 1966 года рождения и мужчины 1961 года рождения смогут получать страховую пенсию по старости с 58 и 63 лет соответственно, начиная с 2024 года.

Женщины 1967 года рождения и мужчины 1962 года рождения смогут выйти на пенсию в 59 и 64 года соответственно, начиная с 2026 года.

Женщины 1968 года рождения и моложе и мужчины 1963 года рождения и моложе получат право на пенсию в 60 и 65 лет соответственно, начиная с 2028 года.

Игорь Балынин отметил, что для женщин, имеющих пять и более детей, сохранен возраст выхода на пенсию в 50 лет. С 2019 года была введена возможность досрочного выхода на пенсию для женщин с тремя детьми в возрасте 57 лет и с четырьмя детьми в 56 лет.

Для стимулирования продолжения трудовой деятельности ввели возможность досрочного выхода на пенсию для лиц, имеющих длительный страховой стаж. Мужчины с 42 годами стажа и женщины с 37 годами стажа могут выйти на пенсию на два года раньше установленного пенсионного возраста. Однако этот возраст не может быть меньше 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.