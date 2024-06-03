Глава Коми выразил соболезнования близким погибших в результате пожара на Ухтинском НПЗ
- 09:00 3 июня
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- Белла Лебедева
Инцидент произошел во время проведения плановых технических работ на одном из резервуаров, который ранее был выведен из эксплуатации и использовался для хранения мазута.
Глава Республики Коми выразил свои соболезнования семьям и близким людей, которые погибли в результате трагического происшествия на нефтеперерабатывающем заводе в городе Ухта.
Сообщение о пожаре поступило в утренние часы 2 июня. Вскоре было установлено, что огонь охватил значительную территорию — площадь в 637 квадратных метров. На борьбу с огнем были мобилизованы силы и средства: в операции участвовали 129 человек и 35 единиц техники. Пожар был отнесен к четвертому, наивысшему рангу сложности.
Благодаря профессиональным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений МЧС России, возгорание удалось локализовать и полностью ликвидировать, предотвратив дальнейшее распространение огня. В ходе инцидента пострадали три человека, к сожалению, двое из них скончались от полученных травм.
В официальном сообщении главы региона также содержится благодарность спасателям за их оперативность и мужество в борьбе с огнем. Отмечается, что благодаря их усилиям удалось избежать дальнейших жертв и разрушений. В настоящий момент ситуация на заводе стабилизирована, и угрозы для жителей Ухты нет.