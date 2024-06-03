Глава Коми выразил соболезнования близким погибших в результате пожара на Ухтинском НПЗ

Инцидент произошел во время проведения плановых технических работ на одном из резервуаров, который ранее был выведен из эксплуатации и использовался для хранения мазута.

Глава Республики Коми выразил свои соболезнования семьям и близким людей, которые погибли в результате трагического происшествия на нефтеперерабатывающем заводе в городе Ухта.