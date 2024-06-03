В Сыктывкаре байкер с 361 нарушением ПДД попал в ДТП
- 10:40 3 июня
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- Белла Лебедева
Информацию о происшествии предоставило управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Республике Коми.
В Сыктывкаре произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого мотоциклист получил значительные травмы.
Событие развернулось вечером вчера, 2 июня, примерно в 23:11. Мужчина 1990 года рождения, управляя мотоциклом марки Honda, двигался по Малой объездной дороге от Октябрьского проспекта в сторону населенного пункта Дырнос. На втором километре этой автодороги он потерял контроль над транспортным средством, вследствие чего съехал в правый кювет и опрокинулся.
В результате аварии водитель мотоцикла получил тяжелые травмы, включая черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, множественные внутренние повреждения и перелом плечевой кости. Его состояние потребовало немедленной госпитализации. Отмечается, что в момент ДТП мотоциклист использовал защитный мотошлем, что могло смягчить степень полученных травм.
Кроме того, сообщается, что данный водитель уже неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Всего он был привлечен 361 раз, из которых 48 случаев приходятся на последний год, преимущественно за превышение установленных скоростных лимитов.