Глава Коми заявил, что пожар на Ухтинском НПЗ не связан с атаками вражеских БПЛА

Фото со страцицы В.Уйба ВКонтакте

Глава Республики Коми Владимир Уйба прокомментировал происшествие на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте, которое произошло в результате плановых технических работ. Событие случилось примерно в четырех километрах от города, когда подрядная организация выполняла работы на одном из объектов предприятия. Во время этих работ произошло возгорание мазутного резервуара, в результате чего есть пострадавшие. По словам главы Коми, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

На место происшествия незамедлительно были направлены подразделения МЧС России, которые приступили к ликвидации возгорания. Владимир Уйба также отметил, что пожар не связан с возможными атаками вражеских дронов, успокаивая тем самым жителей Ухты и всей республики.