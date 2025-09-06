"Запрещаю находиться на наших нижних полках, вообще!": реальная история из поезда РЖД
- 05:50 6 сентября
- Служба новостей
Когда правила РЖД постоянно ужесточаются, а споры о правах на нижние и верхние полки не утихают, легко забыть, каким поездной опыт был раньше. Многие считают "войну за полки" раздутой проблемой и смеются над графиком использования столика. Но что, если вы столкнулись с настоящим "королём" или "королевой плацкарта"?
Ностальгия по прошлому: коммуналка на колёсах или ад на рельсах?
Автор вспоминает времена, когда поезд был настоящей коммуналкой на колёсах: совместные посиделки у стола, чай для всех, песни под гитару. Возмущение вызывали только действительно вопиющие случаи – кто-то сел на голову или ошпарил кипятком.
Сейчас же всё изменилось: "Не шурши, не храпи, не чихай!", дети - зло, гитара под запретом. Владельцы нижних полок - привилегированная каста, а верхние - жертвы обстоятельств. Поездки превратились из приключения в испытание, поэтому некоторым жёстким правилам РЖД даже радуешься.
"Оба низа были наши": история о столкновении характеров
Под одной из статей автора про путешествия в женском купе оставили комментарий, который поднимает важный вопрос: как поступить, если попутчики оказываются невыносимыми? Предлагаем вашему вниманию отрывок из него:
"У нас с дочкой было два низа в плацкарте, у неё и сына - два верха. Сели в вагон ранним утром, и до вечера она мне постоянно делала замечания - то дочка смеется громче, чем надо («ржет»), то страницы книги шелестят, то я просто обязана убрать свою верхнюю одежду под сиденье, чтобы ей было удобно на нем сидеть… …И вот на этом самом месте терпение лопнуло, и я ей заявила, что абсолютно серьезно с этой минуты запрещаю ей в принципе находиться на наших полках, вообще."
Женщина поступила жёстко, но честно. А как бы поступили вы?
Встать на защиту себя и своего комфорта
Автор признается, что, столкнувшись с подобным хамством, не стала бы сглаживать углы. Сначала потребовала бы смотреть видео в наушниках, а затем попросила бы покинуть "королеву" её полку, чтобы читать в тишине и комфорте. Главное – помнить о правилах РЖД, которые позволяют защитить свои права на законных основаниях.
Поезда – испытание или приятное приключение? Время покажет!
Есть ли место ностальгии по советским посиделкам под гитару в мире строгих правил и борьбы за комфорт? Или же, как и в любой сфере жизни, стоит искать баланс между уважением к другим и защитой своих границ? Как бы то ни было, стоит всегда помнить: «С кем сведёт судьба на сутки пути?»
Источник: Душевный шагомер
Читайте также:
- Большие деньги и новая работа: Василиса Володина указала на единственный знак, чья жизнь круто преобразится с 3 сентября
- Сбудутся все мечты: Тамара Глоба назвала 3 знака, чьи желания осуществятся в начале сентября
- Просто взбиваем и запекаем: готовим невероятно сочный сырный пирог за 30 минут
- Когда пятый - лишний: как одинокая мама с двумя детьми испортила поездку в поезде всем соседям по купе
- Моя жена всегда ездила в один и тот же отель Египта. Теперь я понял почему и к кому