"Запрещаю находиться на наших нижних полках, вообще!": реальная история из поезда РЖД

Когда правила РЖД постоянно ужесточаются, а споры о правах на нижние и верхние полки не утихают, легко забыть, каким поездной опыт был раньше. Многие считают "войну за полки" раздутой проблемой и смеются над графиком использования столика. Но что, если вы столкнулись с настоящим "королём" или "королевой плацкарта"?

Ностальгия по прошлому: коммуналка на колёсах или ад на рельсах?

Автор вспоминает времена, когда поезд был настоящей коммуналкой на колёсах: совместные посиделки у стола, чай для всех, песни под гитару. Возмущение вызывали только действительно вопиющие случаи – кто-то сел на голову или ошпарил кипятком.

Сейчас же всё изменилось: "Не шурши, не храпи, не чихай!", дети - зло, гитара под запретом. Владельцы нижних полок - привилегированная каста, а верхние - жертвы обстоятельств. Поездки превратились из приключения в испытание, поэтому некоторым жёстким правилам РЖД даже радуешься.

"Оба низа были наши": история о столкновении характеров

Под одной из статей автора про путешествия в женском купе оставили комментарий, который поднимает важный вопрос: как поступить, если попутчики оказываются невыносимыми? Предлагаем вашему вниманию отрывок из него: