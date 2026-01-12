Логотип новостного портала Прогород
В Коми более 6500 беременных женщин получили выплаты на питание

В рамках реализации национального проекта "Семья" в регионе будущие мамы получают ощутимую поддержку. Беременным женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях республики, предоставляется ежемесячная выплата в размере десяти тысяч рублей для приобретения продуктов питания, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты РК.

Эта мера поддержки отличается простотой оформления и доступностью. Она не зависит от уровня дохода, возраста, семейного положения или продолжительности проживания в регионе. Право на получение пособия имеют все беременные женщины, проживающие в республике, начиная с 12-й недели беременности, при условии наблюдения в медицинских организациях Коми.

Исполняющая обязанности министра труда и социальной защиты Республики Коми Татьяна Майкова подчеркнула, что приоритетная задача - обеспечить будущим мамам полноценное питание с необходимыми витаминами, чтобы в конечном итоге инвестировать в здоровье матери и младенца.

В ведомстве отмечают, что Республика Коми стала одним из первых субъектов РФ, внедривших подобную адресную помощь. За неполный 2025 год выплаты получили 6 572 женщины, что свидетельствует о высокой востребованности данной меры поддержки. Финансирование программы за счет регионального бюджета составило более 330 миллионов рублей.

Татьяна Майкова подчеркнула, что поддержка семей с детьми – это центральный элемент государственной стратегии, обозначенный президентом России Владимиром Путиным. Она также отметила, что вопросы социальной защиты граждан и реализация национальных проектов находятся под пристальным вниманием главы республики Ростислава Гольдштейна.

Подать заявление на получение пособия можно в центре социальной защиты населения, в любом МФЦ "Мои документы" или через портал Госуслуги.

Напомним, ранее сообщалось, что в Коми за три года в инфраструктуру сел инвестировали более миллиарда рублей.

