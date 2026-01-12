«Дело не только в зарплате»: рабочие массово увольняются с заводов - честный отзыв о жизни у станка

В последнее время промышленные предприятия столкнулись с серьезной проблемой: опытные специалисты уходят, а молодое поколение не стремится их заменить. Вакансий много, но заполнить их некому. Зачастую причина кроется не только в размере заработной платы.

Работники отмечают, что устали от условий труда, подрывающих здоровье, отнимающих время и лишающих надежды на улучшение. Работа у станка для многих – не карьера, а вынужденный шаг, обусловленный обстоятельствами вроде кредитов или ограниченных возможностей в небольших городах.